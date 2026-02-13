Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Οι αριθμοί.

Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν τα 31 εκατ. ευρώ είναι: 1, 21, 44, 45 και 46.

Τζόκερ οι αριθμοί: 2 και 7.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ στη δεύτερη κατηγορία (5+1) 2 δελτία κερδίζουν από 1 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

Επίσης η βεβαίωση κερδών (τόσο για την ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και για την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.) χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης.

Η διαδικασία υποβολής είναι πλέον ηλεκτρονική. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς το winningscertificates.opap.gr