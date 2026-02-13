Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν τα 31 εκατ. ευρώ είναι: 1, 21, 44, 45 και 46.
Τζόκερ οι αριθμοί: 2 και 7.
Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ στη δεύτερη κατηγορία (5+1) 2 δελτία κερδίζουν από 1 εκατ. ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.
Επίσης η βεβαίωση κερδών (τόσο για την ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και για την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.) χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης.
Η διαδικασία υποβολής είναι πλέον ηλεκτρονική. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς το winningscertificates.opap.gr