«Συμφωνήσαμε σε όλα», λέει η Διαμαντοπούλου για την Πολιτική Γραμματεία ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ.

«Σε αυτή τη συνεδρίαση συμφωνήσαμε σε όλα», ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου σε ανάρτηση, μετά την Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ.

Σε βίντεο που ανάρτησε, έκανε αναφορά στις διαφωνίες, μετά την κόντρα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα και σημείωσε ότι η συνεδρίαση ήταν «ίσως η καλύτερη ever».

Οι διαφωνίες και η σύνθεση είναι πολιτική, τα άλλα είναι «θόρυβος και κουτσομπολιά», σχολίασε και τόνισε ότι στο ΠΑΣΟΚ «δεν πρέπει και δεν παίζουμε παιχνίδια εξουσίας».

«Εμφύλιος; Αυτά λένε και αυτά γράφουν. Σου’ πα μου’ πες, τους είπε, του είπαν. Είναι όμως η αλήθεια; Έγινε μια συνεδρίαση πέντε ωρών, ίσως η καλύτερη ever. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε για την πορεία για το συνέδριο, για την πορεία για τις εκλογές, για τη συνταγματική αναθεώρηση, για όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας», είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Διαφωνίες; Ναι. Σύνθεση; Ναι. Γιατί αυτό είναι πολιτική. Τα άλλα είναι θόρυβος και κουτσομπολιά. Και στο ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει και δεν παίζουμε παιχνίδια εξουσίας. Στήνουμε και παλεύουμε για την πολιτική αλλαγή και την εξουσία της επόμενης ημέρας. Προχωράμε», κατέληξε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/adiamantopoulou/status/2022360713428385798}