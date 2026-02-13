«Παράγεις εσωστρέφεια, να πούμε όχι στη στασιμότητα», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Χάρης Δούκας, που απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε ότι δεν τον αμφισβήτησε ποτέ και πως «πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς», ενώ τον κατηγόρησε ότι παράγει εσωστρέφεια.

«Όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Στην παρέμβασή του, ο Χάρης Δούκας πέρασε στην αντεπίθεση. «Δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου, που έδωσες σήμερα στη δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια», τόνισε ο Χάρης Δούκας και ζήτησε να πει το κόμμα «“όχι” στην εσωστρέφεια και στη στασιμότητα που βρίσκεται η παράταξή μας».

Για το ζήτημα των συνέδρων, ο δήμαρχος Αθηναίων αναρωτήθηκε: «Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε 1,5 χρόνο μετά ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιο σου στο Συνέδριο το 2022».



Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών, υπογράμμισε. «Πρέπει να εκλέξουμε συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο», συμπλήρωσε.