Οι τυχεροί αριθμοί και ο πίνακας κερδών του Τζόκερ.

Συνεχίστηκαν σήμερα (12/2) οι κληρώσεις του Τζόκερ και το έπαθλο που περίμενε τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας ήταν ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1, 3, 10, 15, 43 και Τζόκερ το 5.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε απόψε, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκε νικητής. Επτά δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Ο πίνακας κερδών

{https://www.youtube.com/watch?v=w2sqxTixqfE}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: