Ο James Van Der Beek πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 48 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο στενός κύκλος του James Van Der Beek, του πρωταγωνιστή του Dawson's Creek, που πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 48 ετών, συγκεντρώνει χρήματα για την οικογένειά του.

Η σύζυγός του, Kimberly Van Der Beek, ανάρτησε έναν σύνδεσμο προς έναν λογαριασμό GoFundMe μέσω Instagram λίγο μετά την ανακοίνωση της είδησης του θανάτου του.

«Οι φίλοι μου δημιούργησαν αυτόν τον σύνδεσμο για να στηρίξουν εμένα και τα παιδιά μου σε αυτή την περίοδο», έγραψε. «Με ευγνωμοσύνη και ραγισμένη καρδιά».

Η σελίδα GoFundMe τιμά τον ηθοποιό, ο οποίος πάλεψε με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ως «έναν αγαπημένο σύζυγο, πατέρα και φίλο που άγγιξε τις ζωές όλων γύρω του. Καθ' όλη τη διάρκεια της ασθένειάς του, η οικογένεια αντιμετώπισε όχι μόνο συναισθηματικές προκλήσεις αλλά και σημαντική οικονομική πίεση, καθώς έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να στηρίξουν τον James και να φροντίσουν τον.

»Μετά από αυτή την απώλεια, η Kimberly και τα παιδιά αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον. Το κόστος της ιατρικής περίθαλψης του James και η παρατεταμένη μάχη κατά του καρκίνου έχουν αφήσει την οικογένεια χωρίς χρήματα. Εργάζονται σκληρά για να παραμείνουν στο σπίτι τους και να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να διατηρήσουν κάποια σταθερότητα σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο. Η υποστήριξη φίλων, οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας θα κάνει τη διαφορά καθώς θα βαδίζουν μπροστά τους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DUoR_x4EkTm/?utm_source=ig_embed}

Η περιγραφή στη σελίδα του GoFundMe καταλήγει λέγοντας πως «Η γενναιοδωρία σας θα βοηθήσει στην κάλυψη βασικών εξόδων διαβίωσης, στην πληρωμή λογαριασμών και στην υποστήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών. Κάθε δωρεά, ανεξάρτητα από το μέγεθος, θα βοηθήσει την Kimberly και την οικογένειά της να βρουν ελπίδα και ασφάλεια καθώς ξαναχτίζουν τη ζωή τους. Σας ευχαριστούμε που σκεφτήκατε να κάνετε μια δωρεά για να τους στηρίξετε».

Ο στόχος στον λογαριασμό είχε οριστεί στα 350.000 δολάρια. Ωστόσο ο κόσμος ανταποκρίθηκε και μέσα σε ένα μόλις 24ωρο από την ανακοίνωση του θανάτου του ηθοποιού είχε συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής σχεδόν 1,7 εκατ. δολάρια.

Ο James Van Der Beek είχε έξι παιδιά με τη σύζυγό του: την Olivia, 15 ετών, τον Joshua, 13 ετών, την Annabel, 12 ετών, την Emilia, 9 ετών, και την Gwendolyn, 7 ετών, και τον 4χρονος Jeremiah.

{https://www.instagram.com/p/DUoR_x4EkTm/?hl=el}

Πέρυσι, ο ηθοποιός άρχισε να συνεργάζεται με το Propstore για να πουλήσει αναμνηστικά από το «Dawson’s Creek», ανάμεσά τους ρούχα και σκηνικά από όταν συμμετείχε στην σειρά προκειμένου να βοηθήσει με το κόστος της θεραπείας του καρκίνου. Το 2023 διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου και έναν χ΄ρονο αργότερα το δημοσιοποίησε.

«Αποθηκεύω αυτούς τους θησαυρούς εδώ και χρόνια, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να κάνω κάτι μαζί τους, και με όλες τις πρόσφατες απροσδόκητες ανατροπές που έχουν παρουσιαστεί στη ζωή μου πρόσφατα, είναι σαφές ότι η ώρα είναι τώρα», είχε πει τότε στο People.

«Ενώ με βασανίζει μια νοσταλγία καθώς αποχωρίζομαι αυτά τα αντικείμενα, είναι ωραίο να μπορώ να τα προσφέρω μέσω της δημοπρασίας του Propstore για να τα μοιραστώ με όσους έχουν υποστηρίξει το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια». Αργότερα άρχισε επίσης να πουλάει φανέλες από το «Varsity Blues», τόσο για τα δικά του ιατρικά έξοδα όσο και για να βοηθήσει άλλες «οικογένειες που ακολουθούν το ίδιο μονοπάτι».

Με πληροφορίες του Variety