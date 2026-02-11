Το διαγωνιστικό κομμάτι του Α’ Ημιτελικού για την επιλογή εκπροσώπου της Ελλάδας στην φετινή Eurovision, μόλις ολοκληρώθηκε. Οι 7 που ξεχώρισαν.

Το «Sing for Greece» είναι γεγονός και ο Α’ Ημιτελικός για την Eurovision 2026, άνοιξε την αυλαία για να υποδεχτεί τους 14 πρώτους υποψηφίους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Το show, το άνοιξε η Klavdia, η εκπρόσωπος της Ελλάδας για το 2025, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Asteromata». Αμέσως μετά η σκυτάλη πέρασε στους νέους υποψηφίους που τραγούδησαν όλοι μαζί μερικές από τα τραγούδια - επιτυχίες της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ανέλαβαν το τιμόνι της παρουσίασης, όπου και υποδέχτηκαν κάθε έναν από τους 14 διαγωνιζόμενους.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, οι 14 πρώτοι υποψήφιοι ανέβηκαν στη σκηνή με τη σειρά προτεραιότητας που είχε ανακοινώσει η ΕΡΤ και παρουσίασαν τα τραγούδια τουw μαζί με μία ολοκληρωμένη σκηνική παρουσία.

Κάθε ένας ξεχώρισε με την παρουσία του στη σκηνή του «Sing for Greece», ωστόσο η τελική απόφαση ανήκει στο κοινό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ψηφοφορία ξεκίνησε αμέσως μετά το διαγωνιστικό κομμάτι και ανέδειξε τους 7 που κέρδισαν το «χρυσό» εισιτήριο για τον εθνικό τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

1. Rosanna Mailan - «Άλμα»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcel77ef3zt?integrationId=40599y14juihe6ly}

2. Stefi - «EUROPA»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgceonil11w1?integrationId=40599y14juihe6ly}

3. Evangelia - «PAREA»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcdy9ua5ia1?integrationId=40599y14juihe6ly}

4. Marseaux - «ΧΑΝΟΜΑΙ»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgce8nac5y6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

5. Akylas - «FERTO»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcdvbu8dpop?integrationId=40599y14juihe6ly}

6. Alexandra Sieti - «THE OTHER SIDE»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgccjgtof39d?integrationId=40599y14juihe6ly}

7. Stylianos - «YOU & I»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgceze6divvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Β’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21:00.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcf6kz8dj6x?integrationId=40599y14juihe6ly}