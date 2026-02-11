Η πορεία της κακοκαιρίας - Νέα επιδείνωση από αργά το απόγευμα της Πέμπτης.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες ήδη προκαλούν προβλήματα, ενώ έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε πολλές περιοχές τις επόμενες ώρες.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης εκδηλώθηκαν ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική. Μέσα στη νύχτα αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Πελοπόννησο και Στερεά, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα της Πέμπτης, που θα φέρει κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το οποίο δεν διαφοροποιείται από το αρχικό.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν:

- Στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

- Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας (νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη)

- Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

- Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν, στο νότιο Αιγαίο- στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δψδεκάνησα- την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Από αργά το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

- Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

- Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

- Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

- Στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

- Στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

- Στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

Live η πορεία της κακοκαιρίας