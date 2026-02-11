Τσικνοπέμπτη με ομπρέλα και αδιάβροχα, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για «παραθυράκι» ύφεσης.

Τσικνοπέμπτη μετ΄εμποδίων μας περιμένει αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, καθώς τα καιρικά μαντάτα δείχνουν καταιγίδες και βροχές καθόλη τη διάρκεια της μέρας και μάλιστα κατά τόπους θα έχουμε ιδιαιτέρως αυξημένης έντασης. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του ο καιρός θα είναι άστατος με το έθιμο του τσικνίσματος να μην μένει ανεπηρέαστο από την αστάθεια.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, η αστάθεια θα αφορά κυρίως το Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ζάκυνθο), την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ περιοχές όπως η Κεντροδυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά θα έχουν διαστήματα βελτιωμένου καιρού, με διαλείμματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 6–7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό της Τσικνοπέμπτης και της Παρασκευής

Βαρομετρικό χαμηλό στα ανοιχτά του Ιονίου κινείται προς το Β. Αιγαίο, ενώ ένα άλλο χαμηλό στη Δ. Μεσόγειο αναμένεται να κινηθεί γρήγορα προς την περιοχή μας. Με αυτές τις συνθήκες, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), ο καιρός στη χώρα θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά περιόδους. Τα φαινόμενα αυτά κατά τόπους στο Ιόνιο (κυρίως στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο), την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι έντονα.

Σημειώνεται ακόμα ότι στο χρονικό διάστημα από την απομάκρυνση του χαμηλού του Αιγαίου προς τη Μαύρη Θάλασσα ως την έλευση του νέου χαμηλού από τη Δ. Μεσόγειο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα είναι βελτιωμένος και μάλιστα στην κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Α. Στερεά - Εύβοια θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για τη εποχή επίπεδα.

Την Παρασκευή (13/2), ο καιρός θα είναι και πάλι άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, την Α. Μακεδονία, τη Θράκη και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι σταδιακά θα γίνουν παντού ΒΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (νότια πελάγη) και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.