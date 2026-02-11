Ο Οδοντωτός ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα, λόγω βλάβης, επιχείρηση της ΕΜΑΚ για την απομάκρυνση των επιβατών.

Ταλαιπωρία περίμενε 77 επιβάτες αμαξοστοιχίας του Οδοντωτού, που ακινητοποιήθηκε, ενώ το ίδιο συνέβη και με το εφεδρικό τρένο που εστάλη στο σημείο, όπου είναι περιορισμένη η πρόσβαση. ΩΓια αυτό, κλήθηκε η ΕΜΑΚ, προκειμένου να απομακρυνθούν οι επιβάτες.

Στις 13:50 η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα - Διακοπτό) παρουσίασε βλάβη και ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Στο σημείο εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία, για την παροχή συνδρομής. «Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση».

Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με την εταιρεία, που σημειώνει ότι το προσωπικό «παραμένει στο πλευρό τους παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης».

Παράλληλα, η Hellenic Train αναφέρει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την απομάκρυνση των επιβατών. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Πολιτική Προστασία και κλήθηκε η ΕΜΑΚ προκειμένου να συνδράμει.