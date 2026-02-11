«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε απόψε στη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

Ο Άγγελος εξομολογείται στην Ζωή τα αισθήματά του για εκείνη…

Η αποκάλυψη του Άγγελου ότι είναι ετεροθαλής αδερφός του Θεόφιλου λόγω του βιασμού της μάνας του από τον Χαρίλαο Καλλιγά σοκάρει όλη την οικογένεια Καλλιγά.

Ο Ορφέας φεύγει από το σπίτι παρά τις εκκλήσεις του Θεόφιλου να παραμείνει στο πλευρό του. Προσπαθεί για άλλη μια φορά να προσεγγίσει τη Φωτεινή και να της ζητήσει συγγνώμη, αλλά η Φωτεινή είναι ανένδοτη.

Ο Άγγελος καλεί τη Ζωή σε δείπνο, όπου της εξομολογείται τα αισθήματά του για εκείνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την άλλη, η Σοφία πείθει τον Χάρη να προχωρήσουν μαζί σε ένα σχέδιο, ώστε να μην επιτρέψουν να γεννηθεί το μωρό της Φωτεινής. Έτσι, όταν η Φωτεινή μπαίνει στο αμάξι μαζί με την Άννα, για να επισκεφθεί τον γυναικολόγο, ένα παλιό σαράβαλο που οδηγεί ο Χάρης ετοιμάζεται να πέσει επάνω της…

{https://www.youtube.com/watch?v=O0SH0wQZNtg}