Ο Ανδρέας Finch μας ξεναγεί στην έκθεση και μας αποκαλύπτει ιστορίες πίσω από τα ιστορικά περίπτερα της Αθήνας.

Ο εικαστικός δημιουργός Ανδρέας Finch ή Finch of Athens, όπως είναι ευρύτερα γνωστός, παρουσιάζει την έκθεση «Περί Πτερύγων Ανέμων - Τα Αθηναϊκά Περίπτερα» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.



Εκεί περιμένουν τους επισκέπτες 20 τρισδιάστατες (ποικίλων μεγεθών) εικαστικές δημιουργίες ιστορικών περιπτέρων που αφηγούνται μοναδικές ιστορίες και γεμίζουν το κοινό με νοσταλγία. Όπως συνέβη και με την 92 γυναίκα που θέλησε να βρεθεί στην έκθεση, καθώς υπήρξε «περιπτερού» και η ίδια, επί 40 ολόκληρα χρόνια... «Με συγκίνησε, ήταν η απόλυτη δικαίωση για εμένα», σημειώνει ο καλλιτέχνης.



φωτογραφία: Κωνσταντίνος Καμζέλας/Dnews



Το Dnews βρέθηκε στην έκθεση όπου ο Ανδρέας Finch όχι μόνο μας ξενάγησε, αλλά μοιράστηκε επίσης ιστορίες, θρύλους και μύθους πίσω από τα ξεχωριστά και ιδιαίτερα έργα που συναντήσαμε εκεί.



Στην έκθεση «Περί Πτερύγων Ανέμων - Τα Αθηναϊκά Περίπτερα», ένας τίτλος γεμάτος συμβολισμούς οι οποίοι αποκαλύπτονται στην κάμερα του Dnews, θα συναντήσει κανείς το πρώτο περίπτερο της Αθήνας στην Πλατεία Συντάγματος, τα ιστορικά περίπτερα με τις Μούσες στην Ομόνοια που περιλαμβάνουν και μια χαριτωμένη ιστορία με την Καλλιόπη και πώς αυτή ταυτίστηκε με τα ουρητήρια, το μοναδικό υπόγειο περίπτερο της Αθήνας στην Ομόνοια, επίσης το πρώτο Μινιόν στα Χαυτεία που αποτέλεσε το ξεκίνημα μιας αυτοκρατορίας, τον περίφημο «Κουτάλα» στη Βουλιαγμένη το οποίο υπήρξε το πρώτο και μοναδικό drive-through (drive-thru) περίπτερο της Αττικής, ακόμα και το περίπτερο που «κατάπιε» το μετρό στην Πανεπιστημίου το 1997.

«Θέλησα να παρουσιάσω την ιστορία των περιπτέρων της Αθήνας του 20ού αιώνα. Η έκθεση αυτή ήταν σαν ένα προσωπικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών», λέει ο Ανδρέας Finch στο Dnews, «όλα τα περίπτερα που έχω κατασκευάσει είναι παιδιά μου» εξηγεί και μας αποκαλύπτει ποιο από τα 20 περίπτερα της έκθεσης είναι το αγαπημένο του και γιατί.



φωτογραφία: Κωνσταντίνος Καμζέλας/Dnews

Η έκθεση Περί Πτερύγων Ανέμων - Τα Αθηναϊκά Περίπτερα που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων – Φουαγιέ, έως τις 22 Φεβρουαρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Επιμέλεια έκθεσης: Art Place – Κυριάκος Πεταλίδης

Ώρες επίσκεψης: Δευτέρα – Σάββατο 10πμ–9μμ & Κυριακή 10πμ–3μμ



