Ένταση ανάμεσα σε συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη και τον οδηγό του Βασίλη Καπερνάρου.

Λίγο έλειψε να «πιαστούν στα χέρια» συγγενείς θυμάτων των Τεμπών - που παρακολουθούν σταθερά τη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας - με τον οδηγό του Βασίλη Καπερνάρου, ο οποίος επίσης παρακολουθεί σταθερά τη δίκη. Για την ακρίβεια, την παρακολουθεί στο πλαίσιο της εργασίας του, όπως είπε στους αστυνομικούς σε διάδρομο των δικαστηρίων.

Η ένταση προκλήθηκε όταν συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων στη δίκη έκαναν λόγο για «θέατρο» από την πλευρά των δικηγόρων που υποστηρίζουν την κατηγορία. Αντέδρασαν έντονα γονείς θυμάτων, που βρίσκονταν εντός της δικαστικής αίθουσας, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει. Ήταν εκείνη τη στιγμή, που ο οδηγός του κ. Καπερνάρου ζήτησε τον λόγο από μητέρα των Τεμπών. Οι υπόλοιποι συγγενείς κινήθηκαν εναντίον του και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας, άνδρες της οποίας τον έβγαλαν από την αίθουσα. Οι επίμονες ερωτήσεις, ωστόσο, δικηγόρων συγγενών για την ακριβή ιδιότητα και την επαγγελματική του σχέση με τον κ. Καπερνάρο παρέμειναν αναπάντητες.

Μηνύσεις

Πάντως, όταν η συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ξανάρχισε μετά τη διακοπή, οι δικηγόροι των συγγενών ζήτησαν από την έδρα να μην επιτρέπει σε «σωματοφύλακες να προσεγγίζουν τα έδρανα τα δικηγόρων και να λοιδορούν όσους κάνουν τη δουλειά τους». Στο μεταξύ, ο κ. Δ. Ιωαννίδης, συνήγορος υπεράσπισης του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, δήλωσε εντός της αίθουσας ότι «μας επιτέθηκαν οι συγγενείς. Δεν υπάρχει αστυνομία; Κινδυνεύουμε. Αν χρειαστεί να τους αποβάλετε» και πρόσθεσε ότι θα προχωρήσει σε μηνύσεις.

«Τα αίματα άναψαν» και μετά το πέρας της διαδικασίας, έξω από το δικαστικό μέγαρο, με τους συγγενείς των θυμάτων να απευθύνουν προς τον οδηγό και τους συνηγόρους ότι «θέατρο κάνουν οι ίδιοι, προκαλώντας συνεχώς εντάσεις».

Κατάθεση Ψαρόπουλου

Η σημερινή συνεδρίαση συνεχίστηκε με την κατάθεση του δικηγόρου και πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου. Μεταξύ άλλων, απαντώντας σε ερωτήσεις διαδίκων ανέφερε ότι από την 1η Μαρτίου 2023 ο τότε διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ γνώριζε ότι ζητήθηκε το βιντεοληπτικό υλικό που αφορούσε στις δύο αμαξοστοιχίες, που συγκρούστηκαν στα Τέμπη. Επεσήμανε ότι αν τα βίντεο είχαν προσκομιστεί και μάλιστα εγκαίρως, τότε δεν θα είχε μείνει αμφιβολία σε κανέναν, τόσο για το φορτίο της εμπορικής, όσο και για την έκρηξη και την πυρόσφαιρα.

Στο έγγραφο της Hellenic Train αναφέρθηκε πολλές φορές στη διάρκεια ερωτήσεων προς τον κ. Ψαρόπουλο ο συνήγορος υπεράσπισης του εκπροσώπους της Interstar, Βασίλης Καπερνάρος. Ζήτησε να μάθει γιατί ο κ. Ψαρόπουλος και άλλοι συγγενείς δεν απευθύνθηκαν και οι ίδιοι στην Interstar «για να μάθουν πού φορτώθηκε η εμπορική αμαξοστοιχία και να βοηθήσουν με αυτό τον τρόπο το δικαστήριο και τον εφέτη ανακριτή», ενώ υπέβαλε ερωτήσεις και για τους λόγους για τους οποίους ο κ. Ψαρόπουλος δεν κατέθεσε στη δικογραφία τον τεχνικό σύμβουλο που προσέλαβε για την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, Κ. Λακαφώση. Έκανε εκτενή αναφορά επίσης στην σύμβαση μεταξύ ΟΣΕ και Interstar και υπενθύμισε ότι η υπόθεση δεν παραπέμφθηκε στο ακροατήριο από τον εφέτη ανακριτή των Τεμπών κ. Σ. Μπακαΐμη, αλλά από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Βελέτσο, παρότι στις πρώτες συνεδριάσεις τόσο ο κ. Καπερνάρος όσο και ο κ. Ιωαννίδης δήλωναν ότι από την μη προσκόμιση των βίντεο υπέστη ζημία μόνο ο Εφέτης Ανακριτής.

Μετά από σχετικό αίτημα δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, ο κ. Καπερνάρος δεσμεύτηκε να καταθέσει στην επόμενη συνεδρίαση (Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου) το δικό του έγγραφο αίτημα προς τη Hellenic Train, βάσει του οποίου δόθηκε η απάντηση ότι η φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας έγινε στη θέση «Τρίγωνο», όπου δεν υπάρχουν κάμερες.

Τέλος, η πρόεδρος του δικαστηρίου θα αποφανθεί επί του αιτήματος να κληθεί ως μάρτυρας στην υπόθεση ο Εφέτης Ανακριτής μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Ψαρόπουλου.

Εν τω μεταξύ παρούσα στο δικαστήριο ήταν και η Μαρία Καρυστιανού. Σε δηλώσεις της επανέλαβε το αίτημα που κατατέθηκε στην έδρα από τους δικηγόρους των συγγενών να κληθεί ως μάρτυρας ο Εφέτης Ανακριτής. Μάλιστα, υπονόησε ότι υπαιτιότητα του κ. Μπακαΐμη δεν υπάρχουν στη δικογραφία τα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας