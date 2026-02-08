Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο πλευρό της.

To Σάββατο (7/2), η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη είχε ένα ατύχημα στην Ιταλία, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η ίδια να μεταφερθεί σήμερα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η Μαρέβα Μητσοτάκη βρισκόταν στην Ιταλία συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του ταξιδιού τους για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ και προϊστάμενο της κλινικής χεριού και μικροχειρουργικής άνω άκρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και παραμένει στο νοσοκομείο για ανάρρωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9sfd6zfuqp?integrationId=40599y14juihe6ly}