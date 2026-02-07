Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο Άρνολντ «έφυγε ήρεμα στον ύπνο του», έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και την οικογένειά του.

Ο Μπραντ Άρνολντ, τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος 3 Doors Down, πέθανε σε ηλικία 47 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Άρνολντ, ντράμερ και βασικός τραγουδιστής των 3 Doors Down, συνέβαλε στη δημιουργία του συγκροτήματος το 1996 στην Εσκατόπα της πολιτείας Μισισίπι.

Ήταν ο δημιουργός και παραγωγός της επιτυχίας «Kryptonite» του 2000, ενός από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του συγκροτήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγραψε τους στίχους του τραγουδιού όταν ήταν μόλις 15 ετών. Τον Μάιο του 2025, ο Άρνολντ είχε αποκαλύψει μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του νεφρού σταδίου 4.

«Γεια σε όλους, είμαι ο Μπραντ από τους 3 Doors Down. Ελπίζω να έχετε μια υπέροχη μέρα», έλεγε στο βίντεο. «Έχω κάποια όχι και τόσο καλά νέα. Ήμουν άρρωστος πριν από μερικές εβδομάδες και πήγα στο νοσοκομείο για εξετάσεις, όπου διαγνώστηκα με διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα νεφρού, το οποίο είχε κάνει μετάσταση στον πνεύμονα. Είναι στάδιο τέσσερα, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό».

Στη συνέχεια πρόσθετε: «Αλλά ξέρετε κάτι; Υπηρετούμε έναν παντοδύναμο Θεό και μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα. Δεν φοβάμαι καθόλου. Ειλικρινά δεν τρομάζω. Όμως αυτό θα μας αναγκάσει να ακυρώσουμε την καλοκαιρινή μας περιοδεία και λυπούμαστε γι’ αυτό. Θα ήθελα να με θυμάστε στις προσευχές σας κάθε φορά που μπορείτε. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να ακούσω λίγο το “It’s Not My Time”, σωστά;».