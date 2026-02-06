Η Κριστίνα Πέρεζ Γκαλτσένκο ήταν 14 ετών όταν ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο στην επίδειξη μόδας Campoamor.

Η 21χρονη Κριστίνα Πέρεζ Γκαλτσένκο, μοντέλο σε διάσημες πασαρέλας σε όλον τον κόσμο, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της.

Η Πέρεζ Γκαλτσένκο, κόρη του πρώην Ισπανού επαγγελματία ποδοσφαιριστή Νάτσο Πέρεζ και της Τατιάνα Γκαλτσένκο, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Μάλαγα την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Πέρεζ Γκαλτσένκο είχε μετακομίσει στην Καλέτα ντε Βέλεζ στη Μάλαγα για να παρακολουθήσει ένα μάθημα, ανέφερε το ισπανικό ABC.

Ο θάνατός της πιθανότατα οφείλεται σε φυσικά αίτια και δεν υπήρχαν σημάδια βίας στο σημείο, ανέφερε η El Mundo, επικαλούμενη πηγές κοντά στην οικογένεια.

Τα τελευταία χρόνια, η 21χρονη είχε περπατήσει σε πασαρέλες στη Μαδρίτη, το Μιλάνο, το Παρίσι, το Λονδίνο και την Κίνα, σύμφωνα με την El Mundo.

Ήταν 14 ετών όταν ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο στην επίδειξη μόδας Campoamor, η οποία πραγματοποιείται ετησίως στο θέατρο Campoamor στην πόλη Οβιέδο, μετέδωσε το ABC.

Οι διοργανωτές της επίδειξης μόδας απέτισαν φόρο τιμής στο μοντέλο στα social media, κοινοποιώντας μια φωτογραφία και ένα βίντεο στο Instagram, μαζί με ένα emoji με ένα λευκό περιστέρι.

H 21χρονη περπάτησε επίσης στην Εβδομάδα Μόδας Mercedes-Benz στη Μαδρίτη, καθώς και στις Εβδομάδες Μόδας του Παρισιού και του Μιλάνου, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης της Αστούριας La Nueva España.

Η σορός της θα ενταφιαστεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 5 μ.μ. τοπική ώρα στην Αστούρια ενώ η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σε ενοριακή εκκλησία στην ίδια πόλη το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου. Ο διάσημος Ισπανός κομμωτής, Manuel Mon, ήταν μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής στο 211χρονο μοντέλο.

«Πέρα από το ταλέντο της μπροστά στην κάμερα και στην πασαρέλα, θα θυμόμαστε τη γλυκύτητά της, τον επαγγελματισμό της και τον τόσο αυθεντικό τρόπο με τον οποίο έδωσε ζωή σε κάθε κομμάτι», έγραψε και πρόσθεσε πως «Η παρουσία της όχι μόνο έφερε ομορφιά στα project, αλλά και ανθρωπιά, σεβασμό και μια πολύ ξεχωριστή ενέργεια που θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας».

Με πληροφορίες των ElPais/ElMundo/ABC/People