Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα, η οποία κρατείται όμηρος και στη συνέχεια «ανταλλάσσεται» για τις ανάγκες του καρναβαλιού γεγονός που πυροδότησε έντονες επικρίσεις.

Το φετινό Καρναβάλι της Καλαμάτας με σύνθημα «Free the mood», βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων εξαιτίας του διαφημιστικού σποτ που θεωρείται σεξιστικό και προσβλητικό, καθώς περιλαμβάνει αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών. Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα η οποία κρατείται όμηρος, ενώ δύο άντρες τη «ανταλλάσσουν» με το καρναβάλι, προβάλλοντας μια εικόνα που φεμινιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ως κατάπτυστη και επικίνδυνη για το γυναικείο φύλο.

«Kατάπτυστη για το γυναικείο φύλο και την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολό της»

«Η διαφήμιση είναι κατάπτυστη για το γυναικείο φύλο και την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολό της» αναφέρθηκε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Φεμινιστική Καλαμάτας. «Δυο άντρες, στη διαφήμιση, προσποιούνται τους προαγωγούς και οδηγούν μια γυναίκα χωρίς τη θέληση της και την ανταλλάσσουν για το καλαματιανό Καρναβάλι. Μια γυναίκα, ένα γυναικείο-ανθρώπινο σώμα ανταλλάσσεται για το καρναβάλι» επιμένει και τονίζει πως «δεν είναι αστείο, δεν μπορούμε να γελάσουμε». «Σχεδόν κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες πράξεων οικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες, ή γυναικοκτονίας, ή μιας υπόθεσης μαστροπίας και ο κατάλογος δεν τελειώνει. Σχεδόν κάθε μέρα μια γυναίκα δέχεται βία γιατί αντιστάθηκε στις ορέξεις ενός άντρα ή αντιστάθηκε να γίνει ανταλλακτικό μέσο σε μια υπόθεση αγοραπωλησίας του κορμιού της. Η πόλη έχει τα θύματά της!» συμπληρώνεται στο ίδιο κείμενο. «Το trafficking και η εμπορία ανθρώπων δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ‘’πλάκα’’ για να διαφημιστεί το Καρναβάλι και να προσελκύσει…κόσμο».

Παράλληλα, η οργάνωση κάλεσε τον Δήμο Καλαμάτας να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να αποσύρει αμέσως το σποτ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα βίας κατά των γυναικών.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου, Βασίλης Τζαμουράνης, χαρακτήρισε το σποτ «ατυχές», τονίζοντας ότι προβάλλει κακοποίηση γυναικών και δημιουργεί εύλογες παρερμηνείες, ενώ τόνισε ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί τέτοια προβολή.

Αντίθετα η αντίδραση του Παναγιώτη Δραγκιώτη, προέδρου της καρναβαλικής επιτροπής, φαίνεται να ενίσχυσε τον δημόσιο σάλο. Όπως δήλωσε: «Η γυναίκα που παρουσιάζεται είναι ένας συμβολικός χαρακτήρας, αναπαριστά την καρναβαλική διάθεση, που απελευθερώνεται» και δεν προτίθενται να κατεβάσουν το βίντεο.

Θέση για το ζήτημα με το επίμαχο διαφημιστικό πήρε με ανάρτηση του και ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης ο οποίος τόνισε ότι η εξήγηση του προέδρου «κάνει τα πράγματα χειρότερα, όπως συνήθως», υπογραμμίζοντας ότι η απόπειρα συμβολισμού δεν μειώνει τον προβληματισμό για τη σεξιστική φύση του σποτ.

Το περιστατικό έχει ανοίξει τον διάλογο γύρω από τα όρια του χιούμορ σε αποκριάτικες εκδηλώσεις ενώ αυξάνονται οι φωνές όσων ζητούν το το φετινό καρναβάλι της Καλαμάτας να μην στιγματιστεί από τον σεξισμό και την διακωμωδήση της βίας κατά των γυναικών.