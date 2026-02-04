Η ΕΣΑμεΑ τονίζει την ανάγκη στρατηγικής αναθεώρησης των διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ ώστε να εξαλειφθούν αντίστοιχες αστοχίες που στερούν συντάξεις από δικαιούχους.

Mε καταγγελία της η ΕΣΑμεΑ αναδεικνύει πώς εξαιτίας ενός συστημικού προβλήματος του e-ΕΦΚΑ χαμηλοσυνταξιούχος ΑμεΑ χωρίς άλλες πηγές εισοδήματος, ζει με μηδενικά έσοδα, καθώς η σύνταξή της δεν έχει καταβληθεί.

Η πολίτης απευθύνθηκε στην υπηρεσία της ΕΣΑμεΑ «Διεκδικούμε Μαζί», η οποία ενήργησε άμεσα. Το Τμήμα Συντάξεων της Η΄ Τοπικής Διεύθυνσης Κεντρικού Τομέα Αθηνών ενημέρωσε ότι το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και ότι η καταβολή της σύνταξης μαζί με τα αναδρομικά προγραμματίζεται για το τέλος Μαρτίου.

Η καθυστέρηση, όμως, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα της πολίτη, η οποία ζει μόνη και δεν διαθέτει άλλες πηγές εισοδήματος. Η ΕΣΑμεΑ απέστειλε νέο έγγραφο στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρο Βαρβέρη, ζητώντας άμεση έκτακτη καταβολή της σύνταξης, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση.

Η υπηρεσία τονίζει ότι τα συστημικά προβλήματα του e-ΕΦΚΑ δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους πολίτες, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Μάλιστα καλεί δε όσους πολίτες με αναπηρία ή χρόνια/σπάνια πάθηση αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα να επικοινωνούν για υποστήριξη στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες 9:00 – 14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή).