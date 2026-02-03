Μεταξύ άλλων οι πολίτες μπορούν πλέον μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για σημαντικές εκκρεμότητες ή ενημερώσεις που τους αφορούν.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ συνεχίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής ασφάλισης, ενισχύοντας τη λειτουργία του DASHBOARD - myEFKA και της εφαρμογής myEFKAmobile.

Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις εστιάζουν στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη διαφάνεια της παρεχόμενης πληροφόρησης και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Μέσα από το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, οι πολίτες μπορούν πλέον:

- Να αποκτούν άμεση και συγκεντρωτική εικόνα της ασφαλιστικής τους ιστορίας, με εύκολη πρόσβαση σε σύνοψη των ασφαλιστικών τους χρόνων ανά εργοδότη και φορέα.

- Να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω IRIS, τόσο μέσω της εφαρμογής όσο και του efka.gov.gr, για τις εισφορές τους, με σύγχρονους, ασφαλείς και φιλικούς τρόπους.

- Να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για σημαντικές εκκρεμότητες ή ενημερώσεις που τους αφορούν.

Παράλληλα, η εφαρμογή myEFKAmobile έχει καταγράψει σχεδόν 40.000 λήψεις.

Η ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων του e-ΕΦΚΑ συμβάλλει επίσης, στη διαφάνεια, στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και Δημόσιας Διοίκησης.