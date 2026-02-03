Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εργάνη.

Η ψαλίδα ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη, παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών. Το 2023, ο μέσος μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ διαμορφώθηκε περίπου στα 3.155 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα ο αντίστοιχος μέσος μισθός ανήλθε το 2025 στα 1.516 ευρώ μεικτά.

Το στοιχείο αυτό σημαίνει ότι οι αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στη χώρα είναι περίπου 52% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποτυπώνοντας με σαφήνεια το μισθολογικό χάσμα.

Τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» δείχνουν ότι, αν και καταγράφεται μια ήπια άνοδος των μισθών, το επίπεδο των αποδοχών παραμένει χαμηλό. Ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στα 1.362,66 ευρώ το 2025, αυξημένος μόλις κατά 20 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά 37 ευρώ σε ετήσια βάση. Παρά τις αυξήσεις αυτές, ένας στους τρεις εργαζομένους εξακολουθούσε να λαμβάνει μισθό κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ έξι στους δέκα δεν ξεπερνούσαν τα 1.200 ευρώ τον μήνα.

Το μισθολογικό χάσμα συνδέεται και με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, η οποία βασίζεται κυρίως σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Σχεδόν το 88% των επιχειρήσεων απασχολεί έως 10 εργαζομένους, ενώ μόλις το 1,7% των επιχειρήσεων με πάνω από 50 άτομα προσωπικό συγκεντρώνει σχεδόν το μισό των μισθωτών. Οι συνολικοί εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανήλθαν σε 2,46 εκατ. το 2025, αυξημένοι κατά περίπου 3% σε σχέση με το 2024, γεγονός που δείχνει ενίσχυση της απασχόλησης αλλά όχι αντίστοιχη σύγκλιση των μισθών με την Ευρώπη.

Η πλειονότητα των εργαζομένων απασχολείται σε κλάδους χαμηλής και μεσαίας προστιθέμενης αξίας, όπως το λιανικό εμπόριο και η εστίαση, ενώ σχεδόν οι μισοί εργάζονται στην Αττική. Την ίδια ώρα, πάνω από το 78% των εργαζομένων εργάζεται περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε υψηλότερες αποδοχές συγκρίσιμες με εκείνες των περισσότερων χωρών της ΕΕ.