Νέα παρέμβαση στη νομοθεσία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών δίνει πλέον τη δυνατότητα σε οφειλέτες δήμων και νομικών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης να ενταχθούν στη διαδικασία, ακόμη και σε περιπτώσεις που έως σήμερα θεωρούνταν «κλειδωμένες». Η ρύθμιση αφορά κάθε είδους οφειλές προς δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος τους υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Με βάση τη νέα διάταξη, φυσικά και νομικά πρόσωπα αποκτούν το δικαίωμα να υπαχθούν, κατόπιν αίτησής τους, στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, ανεξάρτητα από τη φύση της οφειλής. Το σύνολο των απαιτήσεων, που περιλαμβάνει το αρχικό οφειλόμενο ποσό, τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, μεταφέρεται στη φορολογική διοίκηση και αντιμετωπίζεται ως οφειλή προς το Δημόσιο αποκλειστικά για τον σκοπό της ρύθμισης μέσω του μηχανισμού.

Η εξέλιξη αυτή διευρύνει ουσιαστικά τη «δεξαμενή» των οφειλετών που μπορούν να αναζητήσουν βιώσιμη λύση μέσω του εξωδικαστικού, προσφέροντας ένα ενιαίο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο ρύθμισης για χρέη προς την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στόχος της ρύθμισης είναι να ξεμπλοκάρει υποθέσεις που παρέμεναν για χρόνια σε εκκρεμότητα, χωρίς ουσιαστικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, και να ενισχύσει την εισπραξιμότητα των δημοτικών εσόδων μέσω μακροπρόθεσμων και ρεαλιστικών διακανονισμών.

Παραδείγματα

• Επαγγελματίας με συνολικές οφειλές 15.000 ευρώ προς τον δήμο από τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και πρόστιμα προηγούμενων ετών μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4738/2020 και να ρυθμίσει το σύνολο του χρέους του, ανεξάρτητα από το αν οι οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες ή όχι.

• Μικρή επιχείρηση που οφείλει 60.000 ευρώ σε δημοτικό νομικό πρόσωπο από μισθώματα και προσαυξήσεις αποκτά δικαίωμα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ακόμη και αν έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, επιδιώκοντας πολυετή ρύθμιση με σημαντικό «κούρεμα» της βασικής οφειλής.

• Ιδιοκτήτης ακινήτου με χρέη άνω των 10.000 ευρώ από δημοτικά τέλη, ΤΑΠ και συναφή πρόστιμα μπορεί να μεταφέρει το σύνολο της οφειλής στη φορολογική διοίκηση και να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.