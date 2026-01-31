Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς για να γράψουν το παιδί τους στην Α Δημοτικού.

Μπορεί να είμαστε παραμονές Φλεβάρη όμως οι εγγραφές των μαθητών που τον προσεχή Σεπτέμβρη θα φοιτήσουν στην Α Δημοτικού αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές Μάρτη όποτε σιγά σιγά οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να προετοιμάζονται. Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας ακόμα δεν έχουν σταλεί στα σχολεία οι σχετικές εγκύκλιοι όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ η διαδικασία δεν θα διαφοροποιηθεί από τα περσινά δεδομένα και θα ακολουθηθεί για ακόμη μια χρονιά η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής για τα πρωτάκια.

Ειδικότερα, την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία των εγγραφών μέσω της επίσημης πλατφόρμας adimotikou.eservices.minedu.gov.gr με τους γονείς και κηδεμόνες να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης των εγγραφών θα καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η οποία παραδοσιακά εκδίδεται στις αρχές κάθε έτους.

Στην Α’ Δημοτικού εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2020 και συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Εγγραφές στην Α Δημοτικού: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα πρωτάκια του Σεπτεμβρίου 2026

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, οι γονείς θα χρειαστεί να δηλώσουν ή να επισυνάψουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (αναζητείται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος)

Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί τα προβλεπόμενα εμβόλια

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο

Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, σε περίπτωση που δεν αντλείται αυτόματα από το σύστημα

Στοιχεία επικοινωνίας γονέων/κηδεμόνων και, όπου απαιτείται, υπεύθυνες δηλώσεις

Η διαδικασία έχει στόχο να είναι απλή και φιλική προς τους γονείς, με τις περισσότερες πληροφορίες να αντλούνται αυτόματα από τα μητρώα. Βέβαια για την διευκόλυνση των γονέων υπάρχει η υποσημείωση ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούν να μεταφορτώσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στη σχολική μονάδα του μαθητή εντός της προθεσμίας των εγγραφών.

Βήμα βήμα η διαδικασία των εγγραφών στην Α Δημοτικού

Για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α' Δημοτικού πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής

βήματα:

• Συνδεθείτε στην εφαρμογή (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr/) με τους κωδικούς TaxisNet

• Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων της οικογενειακής σας κατάστασης.

• Επιλέξτε "Δημιουργία Αιτήματος" και το παιδί για το οποίο θέλετε να κάνετε εγγραφή.

• Ανεβάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διαφορετικά πρέπει να τα προσκομίσετε στο σχολείο).

• Ελέγξτε τη χωροταξική ανάθεση (το σχολείο που έχει οριστεί βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του παιδιού).

• Συμπληρώστε τα στοιχεία φοίτησης (ώρα αποχώρησης, συμμετοχή στο ολοήμερο, στοιχεία συνοδών)

• Αποδεχθείτε τους όρους και υποβάλετε την αίτηση

• Ο δεύτερος γονέας (εφόσον υπάρχει) πρέπει να συνδεθεί και να συναινέσει στην εγγραφή

Υποχρεωτική η συναίνεση και των δύο γονιών για την εγγραφή

Αξίζει να τονιστεί ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων του/της μαθητή/τριας. Μετά την υποβολή της αίτησης από τον ένα γονέα, ο έτερος γονέας πρέπει να συνδεθεί στο σύστημα με τους δικούς του κωδικούς TaxisNet για να αποδεχθεί την αίτηση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών οπότε και δεν απαιτείται συναίνεση ή όταν ο/η σύζυγος δεν έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα και επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο ελέγχου (checkbox) παραλείπεται το αίτημα συναίνεσης. Ωστόσο, εάν υπάρχει έτερος κηδεμόνας η συναίνεσή του/της θα πρέπει να μεταφορτωθεί με Υπεύθυνη

Δήλωση στα «Συνοδευτικά έγγραφα». Η/ Ο έτερος κηδεμόνας δεν λαμβάνει ειδοποίηση. Θα εισέλθει στην εφαρμογή, https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr/home, με τους προσωπικούς της/του κωδικούς TaxisNet, θα δει την υποβληθείσα αίτηση και εφόσον συναινεί, θα την αποδεχθεί. Σε περιπτώσεις ζητημάτων γονικής μέριμνας ή δικαστικής επιμέλειας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον/στη διευθυντή/-ύντρια του οικείου Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού σχολείου.