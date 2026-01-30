Το χρονοδιάγραμμα για τις πασχαλινές διακοπών των μαθητών, πότε κλείνουν και πότε ανοίγουν τα σχολεία.

Είμαστε παραμονές της έλευσης του Φεβρουαρίου με τους μαθητές να αδημονούν για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στις 23 του μήνα που θα δώσει σκυτάλη στο Πάσχα που φέτος «πέφτει» νωρίς συγκριτικά με τις άλλες χρονιές. Και οι δύο αργίες που αναφέραμε είναι αγαπημένες για την μαθητική κοινότητα καθώς φέρνουν παύση μαθημάτων και ειδικά οι διακοπές του Πάσχα είναι το χρονικό ορόσημο για την τελική ευθεία για τις εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια ώστε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Πότε θα κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα 2026, όλες οι ημερομηνίες

Η Κυριακή του Πάσχα «πέφτει» στις 12 Απριλίου γεγονός που φέρνει αλλαγές στα μαθήματα καθώς ο τέταρτος μήνας του χρόνου θα έχει μόλις 12 σχολικές μέρες. Σύμφωνα με το πρωτοκόλλο των σχολείων η τελευταία μέρα μαθημάτων πριν από τις πασχαλινές διακοπές για όλες τις βαθμίδες θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου. Από εκείνη την ημέρα και μετά, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα απολαύσουν το καθιερωμένο διάλειμμα του Πάσχα με 16 «γεμάτες» μέρες χωρίς σχολικές υποχρεώσεις. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής στις 17 του μήνα, ενώ η επιστροφή στα θρανία θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Μετά το Πάσχα 2026 απομένουν δύο μήνες μέχρι να ακουστεί το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς την Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η λίστα με τις υπόλοιπες σχολικές αργίες της χρονιάς

25η Μαρτίου: Η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης γιορτάζεται την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ενώ οι σχολικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πρωτομαγιά – 1 Μαΐου: Η Εργατική Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα τριήμερο για ξεκούραση και ανοιξιάτικες εξορμήσεις.

Αγίου Πνεύματος – 1 Ιουνίου: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος φέρνει την τελευταία ευκαιρία για διακοπές πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς.