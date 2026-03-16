Το σκάφος φαίνεται να προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο το μεσημέρι της Δευτέρας 16/3, όταν σκάφος της Frontex βυθίστηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εσθονικό περιπολικό σκάφος το οποίο προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμών, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Στο σκάφος επέβαιναν 5 άτομα, τα οποία διασώθηκαν από σκάφος του Λιμενικού Σώματος και από ένα ιστιοπλοϊκό που βρισκόταν στην περιοχή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας του νησιού για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.