Στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος ο καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη ως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Πιθανότητα όμβρων μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.