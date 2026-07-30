«Επιπλέον δυνατότητες συνταξιοδοτικής προστασίας με συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές», είπε η υπουργός για το νομοσχέδιο.

Τους τρεις άξονες του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης», παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, πιο λειτουργικού, πιο ασφαλούς πλαισίου κοινωνικής προστασίας συνολικά για εργαζόμενους, επιχειρήσεις και συνταξιούχους, δήλωσε η υπουργός Εργασίας. «Παρέχει στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις επιπλέον δυνατότητες συνταξιοδοτικής προστασίας με συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές», συμπλήρωσε.

Οι 3 άξονες του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας

Στη συνέχεια η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στους τρεις κεντρικούς άξονες του νομοσχεδίου:

- Εισαγωγή των ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με τη δημιουργία των ανοιχτών ΤΕΑ διευκολύνεται η πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δυσκολεύονταν να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα σχήματα, αναφέρει το υπουργείο.

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«Μία από τις δομικές αλλαγές του νομοσχεδίου είναι ότι φέρνει μια πλήρη εξομοίωση των όρων λειτουργίας και της εποπτείας, μεταξύ αφενός των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και των Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης. Άρα ανοιχτά ΤΕΑ, ανοιχτά ΟΑΠΕΣ, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση χιλιάδων επιχειρήσεων και εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών στον δεύτερο συμπληρωματικό πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης», υπογράμμισε η Νίκη Κεραμέως

- Ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα

Το νομοσχέδιο θεσπίζει σημαντικά φορολογικά κίνητρα, που ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και καθιστούν την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική για εργαζομένους και επιχειρήσεις, σημειώνει το υπουργείο.

«Οι εισφορές σε όλα αυτά τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, είτε μιλάμε για ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, είτε μιλάμε για ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα, εκπίπτουν στο 100%. Το πλαφόν, σε αυτά τα ταμεία εν γένει και σε αυτά τα ομαδικά ασφαλιστικά, αυξάνεται σημαντικά και ανέρχεται πλέον σε 35.000 ευρώ ετησίως για ελεύθερους επαγγελματίες και σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς στο 35% του ετήσιου εισοδήματός τους. Η φορολογία των παροχών αποσυνδέεται από τα έτη ασφάλισης και συνδέεται πλέον με την ηλικία εξόδου. Επίσης καταργείται η φορολογική ποινή για όσους εργαζομένους αποφασίζουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία», τόνισε η Νίκη Κεραμέως.

- Πλήρης φορητότητα των δικαιωμάτων

Θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ όλων των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ώστε κάθε εργαζόμενος να διατηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, ακόμη και όταν αλλάζει εργασία ή πρόγραμμα επαγγελματικής ασφάλισης.

«Θεμελιώδες στοιχείο και χαρακτηριστικό της επαγγελματικής ασφάλισης είναι η δυνατότητα για έναν εργαζόμενο να μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά του από ένα πρόγραμμα στο άλλο, με απλές διαδικασίες. Εισάγουμε λοιπόν με το νομοσχέδιο αυτό, την ομαδική φορητότητα, δηλαδή τη δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρων προγραμμάτων σε όλους τους συνδυασμούς, από ΤΕΑ σε ΤΕΑ, από ΤΕΑ σε ΟΑΠΕΣ, από ΟΑΠΕΣ σε ΤΕΑ, από ΟΑΠΕΣ σε ΟΑΠΕΣ», τόνισε η υπουργός Εργασίας.