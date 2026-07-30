Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τη φωτιά σε λεωφορείο στην Καβάλα.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Λίγο μετά τις 14:30, λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ, που βρισκόταν στην είσοδο του νοσοκομείου, τυλίχθηκε στις φλόγες, για άγνωστη έως τώρα αιτία. Η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του οχήματος, ενώ πυκνός μαύρος καπνός απλώθηκε γρήγορα στην περιοχή.

Έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έσβησε, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στο λεωφορείο υπήρχαν επιβάτες τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Βίντεο: Η στιγμή που φλέγεται το λεωφορείο στην Καβάλα

{https://www.facebook.com/watch/?v=1628055538881484}

Πληροφορίες, φωτογραφίες: Kavalapost, Βίντεο: Kavalanews