«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα αν το πανέμορφο σπίτι μας τα καταφέρει σε αυτές τις τρομερές στιγμές» αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του προς τον Γάλλο δήμαρχο ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Θύματα της τεράστια φωτιάς που επιμένει να καίει στη Γαλλία ήταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν.

Ο διάσημος ηθοποιός και η σύζυγός του αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την πολυτελή τους κατοικία στη Brignoles καθώς οι φλόγες απειλούσαν την περιοχή, ανέφερε ο μάνατζερ του Κλούνεϊ την Πέμπτη.

Ο μάνατζέρ του έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του Reuters, και την επιστολή που έστειλε ο Κλούνεϊ στον δήμαρχο της πόλης, Didier Bremond, όπου εξέφρασε τις ανησυχίες του την ώρα που πολλές περιοχές της Γαλλίας μάχονται με τις φλόγες.

Η επιστολή του Κλούνεϊ

Στην επιστολή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγραψε: «Αγαπητέ Didier. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα αν το πανέμορφο σπίτι μας τα καταφέρει σε αυτές τις τρομερές στιγμές και καθώς εκκενώνουμε την ​Brignoles θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε δύο πράγματα:

»Πρώτον, ελπίζουμε εσύ και οι άνθρωποι στην πόλη μας να είναι ασφαλείας και δεύτερο ότι η Αμάλ και εγώ δεσμευόμαστε ότι θα διασφαλίσουμε πως ό,τι και να συμβεί στο χωριό μας, είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα είμαστε μέρος της (και στο μέλλον) για να την κάνουμε ξανά όπως ήταν. Αγαπάμε την Brignoles και τους φίλους μας που ζουν εκεί» έγραψε ο Κλούνεϊ.

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Το ζευγάρι και τα εννέα ετών δίδυμά τους, Αλεξάντερ και Έλα, απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα το 2025. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν αγόρασαν το σπίτι τους και το οινοποιείο στην περιοχή Provence-Alpes-Côte ⁠d'Azur το 2021. Τότε η εκτιμώμενη αξία τους ήταν περίπου στα 9 εκατ. ευρώ.

Εικόνες «Αποκάλυψης» σε Γαλλία και Ισπανία

Τα νεότερα στοιχεία από τις καταστροφικές φωτιές που μαίνονται στη Γαλλία και την Ισπανία αποτυπώνουν μία εικόνα «Αποκάλυψης».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποκάλυψε πως οι πυρκαγιές στην Ευρώπης έχουν αυξηθεί κατά 57% από το 2022, την ώρα που η Γαλλία και η Ισπανία έχουν ήδη ενεργοποιήσει τον μηχανισμό αλληλεγγύης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των φωτιών.

Έρευνα την περασμένη εβδομάδα (24 Ιουλίου) ανέφερε πως 22.000 τ.χλμ γης καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές το 2025, συγκριτικά με τα 14.000 τ. χλμ το 2022, μία αύξηση της τάξης του 57% σε μόλις τρία χρόνια. Αυτή η αύξηση δεν οφείλεται εξ' ολοκλήρου στην ξαφνική έξαρση των πυρκαγιών που αποδεκατίζουν ήδη τη νότια Ευρώπη, αν και η Πορτογαλία και η Ισπανία ανέφεραν αυξήσεις άνω του 100% τους πρώτους επτά μήνες του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025.

Την ίδια ώρα, οι πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 13 άτομα κενώ ακόμα 300.000 άνθρωποι έχον αναγκαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Σε ενημέρωση τη Δευτέρα, η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος, έκανε λόγο για 420 τ.χλμ γαλλικής γης και 800 τ.χλμ αντίστοιχα στην κεντρική Ισπανία, που ήδη καίνε εκτός ελέγχου.

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Σχεδόν 220.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους στη γαλλική επαρχία του Gironde, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επίσης, επιπλέον 36.000 άνθρωποι εκκένωσαν την περιοχή του Landes, 3.000 στην περιοχή του Var. Αυτά ήταν τα στοιχεία μέχρι και την περασμένη Κυριακή καθώς έκτοτε οι αριθμοί έχουν αυξηθεί.

Σχεδόν 4.000 άνθρωποι εκκένωσαν την τουριστική περιοχή του Lacanau στην Gironde την Τρίτη, μετέδωσε το Franceinfo. Στη Gironde, σχεδόν 420 τ.χλμ έχουν καεί από την Κυριακή στην περιοχή και ακόμα 36 στην Landes.

Τη Δευτέρα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως [η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα ε΄ναι η πιο σοβαρή που έχει καταγραφεί ποτέ, η πιο σκληρή από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου». Πρόσθεσε πως περισσότερα από 160 τ.χλμ γης έχουν καεί και το καλοκαίρι αργεί ακόμα να τελειώσει.

Την ίδια ώρα, τραγικά είναι τα νούμερα και στην Ισπανία. Τουλάχιστον 63.152 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης, του Τολέδο και της Αβίλα, δήλωσε τη Δευτέρα ο ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών.

Μόνο στη Μαδρίτη έχουν καεί σχεδόν 34 τ.χλμ γης σύμφωνα με την Isabel Díaz Ayuso, πρόεδρο της Κοινότητας της Μαδρίτης.

Με πληροφορίες του Reuters/BBC/CNN/Observer