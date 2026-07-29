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Η ξεχωριστή συνάντηση του Σάκη Ρουβά με τη Ναταλία Γερμανού στην Κρήτη.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου η Ναταλία Γερμανού στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας αποκάλυψε τόσο το μέρος όπου απολαμβάνει τις διακοπές της, όσο και την απρόσμενη συνάντησή της με τον Σάκη Ρουβά.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Alpha βρέθηκε στην Κρήτη για να απολαύσει το νησί και συναντήθηκε με τον γνωστό ερμηνευτή ο οποίος βρίσκεται στο νησί για διακοπές με τη σύζυγό του.

Όπως όλα δείχνουν οι δυο τους συναντήθηκαν και γευμάτισαν παρέα με καλούς τους φίλους, απαθανατίζοντας τη στιγμή.

Στη λεζάντα της, η Ναταλία Γερμανού, πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «25 years and counting», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τους συνδέει μία μακροχρόνια φιλία.

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Παράλληλα, μέσα από τη δημοσίευσή της, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή θέα αλλά και το φαγητό της.

Από την πλευρά του ο Σάκης Ρουβάς, δημοσίευσε δύο εντυπωσιακές φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσω της ανάρτησής του, μοιράστηκε δύο εντυπωσιακά τοπία από την περιήγησή του στην Ελούντα.

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