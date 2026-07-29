Ο Ντε Μινόρ εκμεταλλεύτηκε το momentum στον αγώνα με τον Τσιτσιπά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άλεξ Ντε Μινόρ στο ATP 500 της Ουάσινγκτον, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3).

Ο Αυστραλός, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του απέναντι στον Έλληνα τενίστα, μειώνοντας το μεταξύ τους σκορ σε 12-2, δύο χρόνια μετά την πρώτη του επικράτηση στο Ακαπούλκο. Παράλληλα, συνέχισε την προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο του στην Ουάσινγκτον.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση και έδειξε να ελέγχει το πρώτο σετ, όταν προηγήθηκε με break για το 4-2. Ο Ντε Μινόρ, όμως, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Έλληνα, πήρε άμεσα πίσω το χαμένο σερβίς και με νέο break έφτασε στο 5-4, πριν κλείσει το σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ ο Έλληνας ανέβασε αισθητά την απόδοσή του. Παρότι χρειάστηκε να σβήσει break point στο ξεκίνημα, βρήκε σταθερότητα στο παιχνίδι του, πίεσε τον αντίπαλό του και με δύο breaks πήρε προβάδισμα 5-2. Ο Ντε Μινόρ μείωσε, αλλά ο Τσιτσιπάς δεν έχασε την ευκαιρία και ισοφάρισε με 6-3, στέλνοντας το ματς σε τρίτο σετ.

Στο τρίτο σετ οι δύο παίκτες κράτησαν αρχικά τα σερβίς τους, όμως ο Αυστραλός βρήκε το καθοριστικό break στο τέταρτο game για το 3-1. Ο Ντε Μινόρ εκμεταλλεύτηκε το momentum, κράτησε με άνεση το σερβίς του και έφτασε στο 5-2, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 5-3, όμως ο αντίπαλός του παρέμεινε ψύχραιμος και έκλεισε το σετ με 6-3, παίρνοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο.