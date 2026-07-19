Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε συγκεντρωμένος στον τελικό και βρήκε το πρώτο καθοριστικό break για να προηγηθεί 4-2.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών κι επέστρεψε στις κατακτήσεις, πανηγυρίζοντας τον 13ο τίτλο της καριέρας του στο ATP Tour.

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας επικράτησε του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ (6-4, 6-7, 6-3) στον τελικό του Swiss Open στο Γκστάαντ, κατακτώντας το πρώτο του τρόπαιο μετά το τουρνουά του Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο.

Η επιτυχία αυτή συνοδεύεται και από σημαντική βαθμολογική ώθηση, καθώς ο Τσιτσιπάς αναμένεται να ανέβει περίπου 30 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, επιστρέφοντας στο Νο55 της ATP.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε συγκεντρωμένος στον τελικό και βρήκε το πρώτο καθοριστικό break για να προηγηθεί 4-2. Ο Κολινιόν κατάφερε να απαντήσει, όμως ο Τσιτσιπάς διατήρησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα σημεία, κατέκτησε τα δύο τελευταία γκέιμ και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-4, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

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Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με τον Κολινιόν να παίρνει από νωρίς προβάδισμα 4-2. Ο Τσιτσιπάς αντέδρασε εντυπωσιακά, γυρίζοντας το σκορ σε 5-4, χωρίς όμως να μπορέσει να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ο Βέλγος κράτησε το σερβίς του, οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί επέβαλε τον ρυθμό του, επικρατώντας με 7-3 για να ισοφαρίσει τον τελικό σε 1-1.

Στο αποφασιστικό σετ ο Τσιτσιπάς έδειξε ξανά την ανωτερότητά του. Με break στο πέμπτο γκέιμ πήρε προβάδισμα 3-2 και στη συνέχεια διαχειρίστηκε άψογα τα service games του, χωρίς να επιτρέψει στον αντίπαλό του να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα.

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Με το τελικό 6-3, ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε μια εξαιρετική εβδομάδα στην Ελβετία, πανηγυρίζοντας τον έκτο τίτλο της καριέρας του σε χωμάτινη επιφάνεια και στέλνοντας το μήνυμα ότι επιστρέφει δυναμικά στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου τένις.

«Είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που κατέκτησα ένα τρόπαιο σαν κι αυτό, οπότε σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Ευχαριστώ τον προπονητή μου, την μητέρα μου, την κοπέλα μου την Κρίστεν και όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου και κάνουν τη διαδικασία καλύτερη και πιο εύκολη, αλλά και όλους εσάς για το απίστευτο καλωσόρισμα και την αγάπη που μού δείξατε όλη την εβδομάδα. Ελπίζω να σας δω ξανά του χρόνου» δήλωσε.