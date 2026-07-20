Με αφορμή τις πληροφορίες για την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αξίζει μια αναδρομή στο πολιτικό περιβάλλον του 1993 και στις συμπτώσεις που, ανεξάρτητα από το αν θα επαναληφθεί η ιστορία, δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Λένε ότι η ιστορία κάνει κύκλους και όχι άδικα.

Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται ότι ετοιμάζει το νέο του κόμμα, κάτι που έχει κάνει ξανά το 1993 με την Πολιτική Άνοιξη, η οποία στις πρόωρες εκλογές της 10ης Οκτωβρίου απέσπασε 4,88% και εξέλεξε 10 βουλευτές.

Από τότε έχουν περάσει 33 χρόνια. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές, όπως και το πολιτικό σκηνικό.

Ίσως όμως τελικά όχι και τόσο...

Από τις εκλογές της 8ης Απριλίου 1990, στις οποίες η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 46,89%, έως τις επόμενες πρόωρες εκλογές του 1993, όπου ηττήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, χάνοντας 7,59 ποσοστιαίες μονάδες, δεν είχε μεσολαβήσει μόνο η ίδρυση της Πολιτικής Άνοιξης στις 30 Ιουνίου 1993. Είχε προηγηθεί μια περίοδος έντονης κυβερνητικής φθοράς, με τη δημοσκοπική υποχώρηση της ΝΔ λόγω –μεταξύ άλλων– της οικονομικής πολιτικής, τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα και την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

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Οι αναλογίες με το σήμερα δεν είναι, ασφαλώς, απόλυτες. Ωστόσο, και η σημερινή κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά παραγόντων που προκαλούν πολιτική φθορά: την επίμονη ακρίβεια και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, που παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα νέο σκάνδαλο υποκλοπών με πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, αλλά και μια σειρά γεγονότων που έχουν επηρεάσει το δημόσιο αίσθημα και τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με την κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη.

Μ. Καλ.