Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει και αποφασίζει πότε θα στηθούν κάλπες, είπε ο Ν. Κακλαμάνης, ενώ ξεκαθάρισε πως ο πρωθυπουργός δεν έχει μοιραστεί μαζί του οποιονδήποτε σχεδιασμό.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που τον ήθελαν να λειτούργησε ως «λαγός» του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του, οι οποίες ερμηνεύθηκαν ως άνοιγμα παραθύρου για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.

«Ξέρετε εκ χαρακτήρος ότι ούτε λαγός ούτε κουνέλι κανενός μπορεί να γίνει ο Νικήτας Κακλαμάνης», είπε στο OPEN o πρόεδρος της Βουλής, επιχειρώντας να βάλει τέλος στα σχετικά σενάρια. «Τη λέξη εκλογές δεν την είπα», υποστήριξε και διευκρίνισε ότι απλώς επισήμανε πως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, «το πεδίο θα είναι καθαρό όταν ο πρωθυπουργός θα πάρει τις αποφάσεις του». Έσπευσε, μάλιστα, να προσθέσει ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει και αποφασίζει πότε θα στηθούν κάλπες, ενώ ξεκαθάρισε πως ο πρωθυπουργός δεν έχει μοιραστεί μαζί του οποιονδήποτε σχεδιασμό.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν είναι η διάψευση. Είναι ότι χρειάστηκε να γίνει. Γιατί όταν ο Πρόεδρος της Βουλής μιλά για το χρονοδιάγραμμα των πολιτικών εξελίξεων, οι δηλώσεις του δύσκολα αντιμετωπίζονται ως μια απλή προσωπική εκτίμηση.

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Μ. Καλ.