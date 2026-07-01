Ο Νικήτας Κακλαμάνης απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον Αντώνη Σαμαρά να επανεξετάσει τις αποφάσεις του πριν καταλήξει οριστικά.

Βέβαιος ότι η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας θα συσπειρωθεί όταν φτάσει η ώρα των εκλογών εμφανίστηκε ο Πρόεδρος της Βουλής, εκτιμώντας ότι ένα σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων που σήμερα εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι θα επιστρέψει στην «πολιτική τους μήτρα».

Όπως ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, η αποστασιοποίηση μέρους των ψηφοφόρων της παράταξης δεν οφείλεται πρωτίστως στην ακρίβεια ή στα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά σε συναισθηματικούς και ιδεολογικούς λόγους. «Η βάση αυτής της παράταξης θα διαψεύσει εκείνο το βράδυ φίλους, άσπονδους φίλους και κυρίως τους αντιπάλους μας», σημείωσε με νόημα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εκλογική συσπείρωση θα είναι ισχυρή.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, τόνισε ότι διατηρεί τον σεβασμό του προς το πρόσωπό του, παρά το γεγονός ότι οι δύο τους δεν έχουν πολιτική επικοινωνία το τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι αναγνωρίζει την ιστορική του διαδρομή και την προσφορά του ως πρωθυπουργού, ενώ απαντώντας στο ερώτημα αν θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε κατηγορηματικά: «Ναι, και για τον ίδιο». Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον κ. Σαμαρά να επανεξετάσει τις αποφάσεις του πριν καταλήξει οριστικά, καλώντας τον να σκεφτεί «πρώτα τον εαυτό του και την ιστορία του».

Ως προς το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Βουλής εκτίμησε ότι οι πιθανές διαρροές από τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι περιορισμένες. Όπως είπε, όσοι εμφανίζονται σήμερα στις δημοσκοπήσεις ως ψηφοφόροι της ΝΔ έχουν ήδη αποφασίσει να στηρίξουν το κυβερνών κόμμα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς όσοι ενδεχομένως θα ακολουθούσαν τον Αντώνη Σαμαρά. Πρόσθεσε, δε, ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος «δεν θα είναι κάτι καλό», ξεκαθαρίζοντας πως, εφόσον συμβεί, ο ίδιος θα βρεθεί πολιτικά απέναντί του κατά την προεκλογική περίοδο.

Για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι οι δύο τους παραμένουν φίλοι και διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Αν και αναγνώρισε ότι ο κ. Καραμανλής έχει εκφράσει δημόσια διαφορετικές απόψεις σε ορισμένα ζητήματα, υπογράμμισε ότι αποτελεί «αναπόσπαστο κομμάτι της παράταξης» και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως «το παραταξιακό του DNA είναι τόσο ισχυρό» ώστε «δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να πλήξει προεκλογικά τη Νέα Δημοκρατία».

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Τέλος, ερωτηθείς για το που θα υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, αποκάλυψε ότι το μόνο που έχει συμφωνήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πως, όταν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, θα πραγματοποιήσουν συνάντηση προκειμένου να αποφασίσουν από κοινού τα επόμενα βήματά του.

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