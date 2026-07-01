Γιατί η επικεφαλής της Φωνής Λογικής αποκλείει προεκλογική ή μετεκλογική συνεργασία με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Δεν θα υπάρξει ούτε συνεργασία ούτε δίαυλοι επαφής με τον κ. Σαμαρά. Αυτό ισχύει και τώρα και μετά τις εκλογές», δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Θα μπορούσε βεβαίως να πει κανείς πως προεκλογικά δεν θα μπορούσε να πει οτιδήποτε άλλο.

Οι πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν πως πρόσωπο που στην αρχή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη πρωταγωνίστησε στο Μαξίμου και στην κυβέρνηση «σπρώχνει κόσμο» από το χώρο της ακροδεξιάς που δεν πρόκειται να ψηφίσει ΝΔ στη Φωνή Λογικής. Στρώνοντας το έδαφος και σε περίπτωση που το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου εισέλθει στη Βουλή να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Πρόσφατα μάλιστα το πρόσωπο αυτό περιόδευσε και στη Μεσσηνία.

Ε.Σ.