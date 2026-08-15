«Πορτοκαλί» συναγερμός σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι Αρχές και αύριο, Κυριακή 16 Αυγούστου, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στο «πορτοκαλί» βρίσκονται η Αττική και τα Κύθηρα, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και η Σκύρος, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2088561405226017242}

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό, με την ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους να αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης αλλά και γρήγορης εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν αρχικά και την Κυριακή σε αρκετές περιοχές.

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Οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους πολίτες. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύονται ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ενώ απαιτείται αποφυγή οποιασδήποτε δραστηριότητας στην ύπαιθρο που ενδέχεται να δημιουργήσει σπινθήρες ή φλόγα.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική.