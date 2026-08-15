Οι πρώτες δηλώσεις του Ισπανού μετά τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν αποτελεί και επίσημα ο Φεράν Τόρες όπως ανακοίνωσε η γαλλική ομάδα το Σάββατο 15/8. Ο Ισπανός επιθετικός, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το 2031 και θα φοράει τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν με τον αριθμό 9.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω μια νέα περιπέτεια σε έναν τόσο φιλόδοξο σύλλογο όπως η Παρί Σεν Ζερμέν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τον Λουίς Κάμπος και τον προπονητή Λουίς Ενρίκε που μου έδωσαν την ευκαιρία να ενταχθώ στην ομάδα, την οποία ελπίζω να βοηθήσω να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια» ανέφερε.

{https://x.com/PSG_inside/status/2088557475804958784}

«Γεννημένος στο Φόιος της Ισπανίας, στις 29 Φεβρουαρίου 2000, ο Φεράν Τόρες ανακάλυψε το ποδόσφαιρο από πολύ μικρή ηλικία, μέσα από το futsal. Σε ηλικία μόλις 7 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Βαλένθια.

Αφού ολοκλήρωσε όλη την ποδοσφαιρική του εκπαίδευση στον σύλλογο, έγινε ο πρώτος παίκτης γεννημένος στον 21ο αιώνα που αγωνίστηκε στη La Liga, στο παιχνίδι απέναντι στην Έιμπαρ, στις 16 Δεκεμβρίου 2017. Με τη Βαλένθια αγωνίστηκε για τρεις σεζόν σε υψηλό επίπεδο, από το 2017 έως το 2020, πραγματοποιώντας παράλληλα τις πρώτες του εμφανίσεις στο UEFA Champions League.

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Σε 97 αγώνες με τη Βαλένθια, ο Φεράν Τόρες άφησε το στίγμα του και κατέρριψε νέα ρεκόρ νεαρότερου ποδοσφαιριστή. Σε ηλικία 19 ετών και 324 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που έφτασε τις 50 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, αλλά και ο πρώτος σκόρερ γεννημένος στον 21ο αιώνα στο Champions League με ισπανικό σύλλογο. Το 2019 κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της επαγγελματικής του καριέρας, το Κύπελλο Ισπανίας.

Οι εμφανίσεις του τού επέτρεψαν να πάρει μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι το 2020. Υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Φεράν Τόρες σημείωσε το πρώτο του γκολ με τους «Cityzens» στο League Cup απέναντι στην Μπέρνλι, μόλις έξι ημέρες μετά το ντεμπούτο του στην Premier League κόντρα στη Γουλβερχάμπτον.

Το 2021 συμμετείχε στην πορεία της Μάντσεστερ Σίτι μέχρι τον τελικό του UEFA Champions League, ενώ παράλληλα κατέκτησε το πρωτάθλημα και το League Cup με την ομάδα του Μάντσεστερ. Τη σεζόν 2021-2022 πέρασε το πρώτο μισό της χρονιάς στη Μάντσεστερ Σίτι, προτού πάρει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Συνολικά, ο Ισπανός πραγματοποίησε 43 εμφανίσεις με τη φανέλα των «Sky Blues», σημειώνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Με τους «Μπλαουγκράνα», ο «El Tiburón» («Ο Καρχαρίας» στα ελληνικά, όπως είναι το παρατσούκλι του) καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της καταλανικής επίθεσης. Σε 207 αγώνες με την Μπαρτσελόνα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα 65 φορές, μεταξύ άλλων και στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας το 2025 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν με το γκολ του επέτρεψε στην ομάδα του να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση και τελικά να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο Φεράν Τόρες εμπλούτισε το παλμαρέ του με τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Κύπελλο Ισπανίας και δύο ισπανικά Super Cup με την Μπαρτσελόνα.

Με τη «Ρόχα», ο Φεράν Τόρες ξεχώρισε ήδη από τις μικρές εθνικές ομάδες. Κατέκτησε το Euro U17 το 2017 και στη συνέχεια το Euro U19 το 2019, με την ίδια γενιά ποδοσφαιριστών. Ο νέος επιθετικός της παρισινής ομάδας έχει έκτοτε καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της Εθνικής Ισπανίας, έχοντας ήδη 65 συμμετοχές.

Ο Λουίς Ενρίκε, τότε ομοσπονδιακός προπονητής της Ισπανίας, ήταν εκείνος που του έδωσε την πρώτη του ευκαιρία σε επίπεδο Ανδρών, σε αγώνα του Nations League απέναντι στη Γερμανία το 2020.

Στη συνέχεια συμμετείχε στο Euro 2020 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ. Τα επόμενα χρόνια συνοδεύτηκαν από επιτυχίες τόσο για τη «Ρόχα» όσο και για τον Φεράν Τόρες. Αρχικά, το 2023 κατέκτησε το Nations League. Έπειτα, το 2024 πανηγύρισε τον πρώτο μεγάλο τίτλο του με την Εθνική Ανδρών, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γερμανία.

Το φετινό καλοκαίρι, στη Βόρεια Αμερική, ο γεννημένος στη Βαλένθια ποδοσφαιριστής κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και βοήθησε την Ισπανία να προσθέσει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της. Η ιστορία θα θυμάται ότι ο Φεράν Τόρες ήταν εκείνος που σημείωσε το μοναδικό γκολ του τελικού στην παράταση, χαρίζοντας στη «Ρόχα» τη νίκη απέναντι στην Αργεντινή, ενώ αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης του αγώνα» ανέφερε η ανακοίνωση της Παρί Σεν Ζερμέν.