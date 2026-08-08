Παίκτης της Τραμπζονσπόρ είναι με κάθε επισημότητα ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με την κίνηση αυτή να προκαλεί μεγάλη εντύπωση στον ποδοσφαιρικό πλανήτη.
Ο Αιγύπτιος άσος, μετά την αποχώρηση του από τη Λίβερπουλ βρήκε την επόμενη στέγη του στην Τραπεζούντα, όπου και θα αγωνιστεί θέλοντας να βοηθήσει τον τουρκικό σύλλογο να πετύχει τους στόχους του.
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, θα εισπράξει συνολικά 30 εκατ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ μόνο το μπόνους υπογραφής φέρεται να φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ.
{https://x.com/Trabzonspor/status/2085290338239832297}
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το κόστος που ανέλαβε η Τραμπζονσπόρ να καλύψει για να αποκτήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ είναι:
Ετήσιος μισθός: 30 εκατ. ευρώ
Μπόνους υπογραφής: 20 εκατ. ευρώ
Προμήθεια μάνατζερ: 14 εκατ. ευρώ
Πολυτελής βίλα στο Ντουμπάι
Πολυτελής βίλα στο Ουζουνγκιόλ
Πολυτελής BMW για τον πατέρα του
Πολυτελής BMW για τη μητέρα του
Πολυτελής BMW για αδελφό/αδελφή του
Πολυτελής BMW για τη σύζυγό του
Κάλυψη ιδιωτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά του
Επίδομα 10.000 ευρώ τον μήνα για το κομμωτήριο της συζύγου του
Επίδομα για προϊόντα κουζίνας 20.000 ευρώ τον μήνα
Επίδομα για χαρτί υγείας 5.000 ευρώ τον μήνα
{https://x.com/SiaranBolaLive/status/2085558176800555021?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2085558176800555021%7Ctwgr%5E97f38c9788e358354f891b08d38672e2c5e4f095%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sdna.gr%2Fpodosfairo%2F1455843_apithano-symbolaio-toy-salah-stin-trampzonspor-amaxia-biles-kai-hartia-toyaletas}