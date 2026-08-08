Η μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραμπζονσπόρ προκάλεσε αίσθηση.

Παίκτης της Τραμπζονσπόρ είναι με κάθε επισημότητα ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με την κίνηση αυτή να προκαλεί μεγάλη εντύπωση στον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Ο Αιγύπτιος άσος, μετά την αποχώρηση του από τη Λίβερπουλ βρήκε την επόμενη στέγη του στην Τραπεζούντα, όπου και θα αγωνιστεί θέλοντας να βοηθήσει τον τουρκικό σύλλογο να πετύχει τους στόχους του.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, θα εισπράξει συνολικά 30 εκατ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ μόνο το μπόνους υπογραφής φέρεται να φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ.

{https://x.com/Trabzonspor/status/2085290338239832297}

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το κόστος που ανέλαβε η Τραμπζονσπόρ να καλύψει για να αποκτήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ είναι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ετήσιος μισθός: 30 εκατ. ευρώ

Μπόνους υπογραφής: 20 εκατ. ευρώ

Προμήθεια μάνατζερ: 14 εκατ. ευρώ

Πολυτελής βίλα στο Ντουμπάι

Πολυτελής βίλα στο Ουζουνγκιόλ

Πολυτελής BMW για τον πατέρα του

Πολυτελής BMW για τη μητέρα του

Πολυτελής BMW για αδελφό/αδελφή του

Πολυτελής BMW για τη σύζυγό του

Κάλυψη ιδιωτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά του

Επίδομα 10.000 ευρώ τον μήνα για το κομμωτήριο της συζύγου του

Επίδομα για προϊόντα κουζίνας 20.000 ευρώ τον μήνα

Επίδομα για χαρτί υγείας 5.000 ευρώ τον μήνα

{https://x.com/SiaranBolaLive/status/2085558176800555021?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2085558176800555021%7Ctwgr%5E97f38c9788e358354f891b08d38672e2c5e4f095%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sdna.gr%2Fpodosfairo%2F1455843_apithano-symbolaio-toy-salah-stin-trampzonspor-amaxia-biles-kai-hartia-toyaletas}