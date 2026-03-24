«Γεια σε όλους. Δυστυχώς έφτασε η μέρα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αποχαιρετισμού μου. Θα φύγω από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο βαθιά θα γινόταν αυτός ο σύλλογος, αυτή η πόλη, αυτοί οι άνθρωποι, μέρος της ζωής μου. Η Λίβερπουλ δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος. Είναι ένα πάθος, είναι μια ιστορία, είναι ένα πνεύμα που δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια» λέει στο βίντεο.

Ο 33χρονος, ο οποίος εντάχθηκε στη Λίβερπουλ από τη Ρόμα το 2017, εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει αυτή την ανακοίνωση στους οπαδούς το συντομότερο δυνατό για να παράσχει διαφάνεια για το μέλλον του, λόγω του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης του προς τον λαό της ομάδας.

Η Λίβερπουλ αναδημοσίευσε το βίντεό του ενώ σε άλλη ανάρτηση παράθεσε μία φωτογραφία του γράφοντας «Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρόκειται να κλείσει την αυλαία της λαμπρής καριέρας του με τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26. Με πολλά παιχνίδια ακόμα να απομένουν για αυτή τη σεζόν, ο Σαλάχ είναι σταθερά επικεντρωμένος στην προσπάθεια να πετύχει το καλύτερο δυνατό τέλος της σεζόν για τη Λίβερπουλ και, ως εκ τούτου, η ώρα να γιορτάσει πλήρως την κληρονομιά και τα επιτεύγματά του θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν θα αποχαιρετήσει το Άνφιλντ».

