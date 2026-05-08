Η Εθνική Τράπεζα και η Allianz SE προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία στον τομέα του bancassurance, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο της ελληνικής τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη με ποσοστό 30%.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), το οποίο αποτυπώνει την πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στην ασφαλιστική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση της υπογραφής οριστικών συμφωνιών και της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.

Παράλληλα, το Μνημόνιο προβλέπει τη σύναψη μακροχρόνιας αποκλειστικής συμφωνίας bancassurance μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Allianz Ελλάδος, με αρχική διάρκεια δέκα ετών και δυνατότητα αυτόματης πενταετούς παράτασης, βάσει συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων.

Η υπό διαμόρφωση συνεργασία φιλοδοξεί να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία των δύο ομίλων στην ελληνική αγορά ασφαλιστικών προϊόντων, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και ψηφιακών καναλιών της Εθνικής Τράπεζας και την ασφαλιστική τεχνογνωσία της Allianz Ελλάδος. Στόχος είναι η διεύρυνση της πρόσβασης των πελατών σε λύσεις ασφάλισης ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων, αλλά και σε προϊόντα αποταμίευσης και επενδύσεων, μέσα από μια ενοποιημένη τραπεζική και ασφαλιστική εμπειρία.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η συνεργασία υπερβαίνει το πλαίσιο μιας παραδοσιακής συμφωνίας διανομής προϊόντων και εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο ανάπτυξης, με έμφαση στην καινοτομία, στις ψηφιακές υπηρεσίες και στη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών.

Ο Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Allianz SE αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της δραστηριότητας bancassurance της Εθνικής Τράπεζας. Συνδυάζοντας τις ισχυρές σχέσεις μας με τους πελάτες και τις δυνατότητες διανομής με την ασφαλιστική τεχνογνωσία της Allianz Ελλάδος, επιδιώκουμε να διευρύνουμε την πρόσβαση σε ασφαλιστικές λύσεις μέσω μιας πιο απλής και ολοκληρωμένης εμπειρίας εξυπηρέτησης, με σαφή έμφαση στις ψηφιακές δυνατότητες και στην ποιότητα υπηρεσιών».

Η Sirma Boshnakova, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz SE, δήλωσε: «Η υπό διαμόρφωση συμφωνία αντανακλά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική bancassurance της Allianz SE και υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Συνδυάζοντας την ισχυρή διανομή της Εθνικής Τράπεζας με την ασφαλιστική τεχνογνωσία και την πολυετή παρουσία της Allianz Ελλάδος, επιδιώκουμε να διευρύνουμε την πρόσβαση σε ασφαλιστικές λύσεις με τρόπο βιώσιμο, συνεκτικό και προσανατολισμένο στις ανάγκες των πελατών, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαχρονική ανάπτυξη της Allianz Ελλάδος».