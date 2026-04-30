H Εθνική Τράπεζα μπορεί πλέον να συνδυάζει υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους με επενδύσεις που ενισχύουν τη μελλοντική της ανάπτυξη, τόνισε ο κ.

Στις προοπτικές ανάπτυξης και στη στρατηγική αξιοποίησης των ισχυρών κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας εστίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του πιστωτικού ιδρύματος Παύλος Μυλωνάς, κατά την τοποθέτησή του στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Όπως ανέφερε, το πλεόνασμα κεφαλαίων που διαθέτει η τράπεζα της επιτρέπει να επιδιώξει περαιτέρω ανάπτυξη τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών, υπό την προϋπόθεση ότι θα προκύψουν κατάλληλες ευκαιρίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μετόχων. Τόνισε ότι η Εθνική ολοκληρώνει έναν σημαντικό κύκλο μετασχηματισμού, κάνοντας λόγο για αναβαθμισμένες τεχνολογικές υποδομές, πιο ευέλικτες διαδικασίες και ενισχυμένο ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι μέχρι το τέλος Μαΐου ολοκληρώνεται η μετάβαση στο νέο core banking σύστημα, το οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής που έχει υλοποιηθεί στον τραπεζικό κλάδο. Η νέα αυτή υποδομή αναμένεται να επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να ενισχύσει την ασφάλεια, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, όπως το σύστημα Mythos.

Αναφερόμενος στη συνολική στρατηγική, ο κ. Μυλωνάς επισήμανε ότι η τράπεζα έχει πλέον τη δυνατότητα να συνδυάζει υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους με επενδύσεις που ενισχύουν τη μελλοντική της ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, παρά τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Όπως σημείωσε, ακόμη και σε δυσμενές σενάριο, οι επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι σχετικά περιορισμένες. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αύξηση των ενεργειακών τιμών ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και να ενισχύσει τον πληθωρισμό κατά περίπου 1,5 μονάδα, επηρεάζοντας το συνολικό οικονομικό περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά στους μετόχους, η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε διανομή που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ από τα κέρδη του 2025, καταγράφοντας επίπεδα-ρεκόρ για την ίδια αλλά και για τον κλάδο. Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται το προμέρισμα που έχει ήδη καταβληθεί, το υπόλοιπο μέρισμα που είχε ανακοινωθεί, καθώς και έκτακτη διανομή ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Συνολικά, η ανταμοιβή των μετόχων αντιστοιχεί περίπου στο 85%-86% των καθαρών κερδών της χρήσης.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως 552 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 24 μηνών, καθώς και την ακύρωση ιδίων μετοχών που ήδη έχουν αποκτηθεί, κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή. Επιπλέον, εγκρίθηκε η διάθεση 36,5 εκατ. ευρώ για την επιβράβευση περίπου 3.750 εργαζομένων, στο πλαίσιο επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων.