Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα στο Ίλιον. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία φλέγεται κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να παραδοθεί στις φλόγες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ειδικότερα, έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ. Υπάρχουν αναφορές ότι ακούγονται εκρήξεις από το εσωτερικό του καταστήματος.

Καταστράφηκαν τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας

Η ένταση της φωτιάς είναι μεγάλη και οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ολόκληρο το κτίριο έχει παραδοθεί στις φλόγες με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν τιτάνια μάχη να περιορίσουν το μέτωπο που εξαπλώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς τα διαμερίσματα των δύο ορόφων που βρίσκονται ακριβώς πάνω από το κατάστημα, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν ταχύτατα μέσω του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Παράλληλα έχουν αναφερθεί ζημιές και σε γειτονικά διαμερίσματα της ίδιας πολυκατοικίας, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση και τη δυναμική εξάπλωσης του μετώπου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και ελέγχου, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη ασφάλιση του κτιρίου.

Η επιχείρηση κατάσβεσης διεξάγεται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς το υλικό που υπάρχει στο κατάστημα είναι εύφλεκτο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών και αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες ελέγχου της φωτιάς με τις φλόγες να έχουν κυκλώσει όλη την πολυκατοικία με την κατάσταση να είναι ιδιαιτέρως δύσκολη.

Πηγή: Γιάννης Τρίχας/ Πυρκαγιά Ενημέρωση

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, στο Ίλιον Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2049831249326350736}