Με μία αιχμηρή ανάρτηση απάντησε ο Παύλος Πολάκης στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα είπε σε βίντεο παιδίατρος στη Σάμο.

Σφοδρή κριτική προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, άσκησε ο Πάυλος Πολάκης, με αφορμή την εξομολόγηση παιδιάτρου για τις εξαντλητικές εφημερίες και τις εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκεί τα καθήκοντά της στο νοσοκομείο της Σάμου.

Στο βίντεο, η ειδικευόμενη παιδίατρος έχει καταρρεύσει σωματικά και ψυχικά έπειτα από πέντε συνεχόμενες ημέρες εφημερίας, με την ίδια να λέει ότι φοβάται να φύγει από το νοσοκομείο, γιατί όταν το κάνει θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα της ζητήσουν να επιστρέψει για κάποιο συμβάν. Σύμφωνα με την ίδια, δεν προλαβαίνει καν να πάει στο δωμάτιό της να αλλάξει ρούχα, και να επιστρέψει στο νοσοκομείο.

Η παιδίατρος μεταφέρθηκε από το Αττικό Νοσοκομείο στη Σάμο, προκειμένου να καλύψει τη θέση παιδιάτρου που δεν είχε το νησί, ενώ όπως αποκάλυψε ο Παύλος Πολάκης η ίδια έχει και σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως τον ενημέρωσαν για το συγκεκριμένο βίντεο αλλά δεν έχει κανένα στοιχείο για τη νεαρή ειδικευόμενη ιατρό ώστε να παρέμβει και να εξακριβώσει τι έχει συμβεί.Επίσης, έκανε γνωστό πως η νεαρή ειδικευόμενη: «Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου».

Η οργισμένη αντίδραση Πολάκη

«ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΤΙ ΒΡΕ ΞΕΦΤΙΛΑ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ;;;;;;;;;;;

Πως στείλατε γιατρο με σοβαρο προβλημα υγειας από το Αττικο νοσοκομειο ,να ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΕΙ ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ,για να καλυψει τη θεση παιδιατρου που δεν εχει το νησι;;;;;

ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΙΛΟΣ ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΧΕΙ Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ;;;;;;

ΑΝΤΕ ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ ,γελοιοδεστερε των γελοιων!!!!

Υγ ζητα συγγνωμη από τη γιατρο και φερτε την πισω στο Αττικο!!»

