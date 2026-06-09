Η Αναστασία ξεκίνησε το «Σπάστε Τα Tour» από τη λαϊκή αγορά και κανείς δεν πίστευε αυτό που έβλεπε. Οι πρώτες στάσεις και οι ημερομηνίες.

Με το νέο της τραγούδι «Σπάστε Τα» να παραμένει σταθερά στο Νο1 του Spotify Ελλάδας και να μετρά περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια streams μέσα σε μόλις 10 ημέρες, η Αναστασία βρήκε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να ανακοινώσει την έναρξη του καλοκαιρινού της tour.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στη λαϊκή αγορά, αφήνοντας για λίγο τη σκηνή και αναλαμβάνοντας προσωπικά την προώθηση του «Σπάστε Τα Tour». Με φυλλάδια στα χέρια και πολλή διάθεση για χιούμορ, μοίραζε πληροφορίες για τις επερχόμενες συναυλίες της σε ανυποψίαστους περαστικούς, παραγωγούς και καταναλωτές, προκαλώντας έκπληξη, γέλια και δεκάδες αυθόρμητες αντιδράσεις.

{https://www.tiktok.com/@imanastasia_official/video/7648299275859922198}

Πολλοί χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσουν ότι απέναντί τους βρισκόταν η ίδια η Αναστασία, η οποία φωτογραφήθηκε, συνομίλησε με τον κόσμο και έδωσε το δικό της ξεχωριστό σύνθημα για το φετινό καλοκαίρι: «Σπάστε Τα».

Την ίδια στιγμή, το ομώνυμο τραγούδι συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στις ψηφιακές πλατφόρμες, έχοντας πραγματοποιήσει ντεμπούτο στο Νο1 του Spotify Greece, όπου και παραμένει καρφωμένο στην κορυφή.

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Το «Σπάστε Τα Tour» συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς:

• 9 Ιουνίου – Γιαννιτσά, Θέατρο Φρόντζου

• 15 Ιουνίου – Θεσσαλονίκη, Cosmoradio Splash Festival (Πλατεία Αριστοτέλους)

• 17 Ιουνίου – MAD VMA

• 18 Ιουνίου – Χανιά, Προμαχώνας San Salvatore

• 19 Ιουνίου – Ηράκλειο, Matala Beach Festival

• 20 Ιουνίου – Αμύνταιο Φλώρινας, Δημοτικό Στάδιο Αμυνταίου

• 22 Ιουνίου – Ασπρόπυργος, Πλατεία Δημαρχείου

• 27 Ιουνίου – Πάτρα, Metropolis Live

{https://www.youtube.com/watch?v=zYqMD6MYwA8}

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο. Και όπως φαίνεται, αυτό είναι μόνο η αρχή.