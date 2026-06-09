Στιγμιότυπα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Τετάρτη στις 22:00.

Ο Αντρέας ζητά από την Κική να πει ψέματα στο δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταδίκη του γιού της.

Ο Παύλος πιέζει να παραστεί στην κηδεία της Κικής, αγνοώντας πως εκείνη είναι ζωντανή και κρυμμένη στο σπίτι της Χριστίνας. Η Χλόη τραυματίζεται στο πόδι, όταν ο Πέτρος μεθυσμένος παραλίγο να την παρασύρει με το αυτοκίνητο του, γεγονός που τον βυθίζει στις ενοχές.

Ο Ηλίας προσπαθεί να μάθει όλο και περισσότερα για το τραύμα της Σοφίας, ενώ η Δώρα αποκαλύπτει στη Θάλεια το φόβο και την ανάγκη της να αναγνωριστεί από τον Παύλο ως παιδί του.

{https://www.youtube.com/watch?v=qLs5o67AJhE}

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Ο Νικηφόρος εξομολογείται τα αισθήματά του στη Μάρω, όμως εκείνη τον απομακρύνει. Κι ενώ η κηδεία της Κικής τελείται κανονικά, ο Παύλος φτάνει την κρίσιμη στιγμή στο νεκροταφείο και απαιτεί να ανοίξουν το φέρετρο της μητέρας του…

Ο Νικηφόρος εξομολογείται τα αισθήματά του στη Μάρω

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Ο Μαρκόπουλος απαιτεί να δει τη νεκρή μητέρα του

{https://www.youtube.com/watch?v=ESRp4mXHdSU}

«Ως μέλλων σύζυγός μου Σεβασμιότατε!»

{https://www.youtube.com/watch?v=isIw03F9EL4}