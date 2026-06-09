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Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η κόρη της Αθηνάς Οικονομάκου και η ηθοποιός ετοίμασε πάρτι με κυρίαρχο χρώμα το ροζ.

Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου η Αθηνά Οικονομάκου με αφορμή τα πέμπτα γενέθλια της κόρης της, Σιέννα.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία, καλύπτοντας το πρόσωπο της μικρής, ενώ η ίδια την φιλά γλυκά στο μάγουλο.

Μάλιστα, επέλεξε να προσθέσει μερικές τρυφερές ευχές, γράφοντας: «Χρόνια σου πολλά αστέρι μου. Μερικά θαύματα έχουν κοτσιδάκια και σήμερα γίνονται 5 χρονών. Σιέννα μου, πλάσμα μου μαγικό, σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις».

Σε επόμενη ανάρτησή της, αποκάλυψε τη θεματική του εντυπωσιακού πάρτι, στο οποίο φαίνεται να κυριαρχεί το ροζ χρώμα, γλυκά και μία εντυπωσιακή τούρτα.