Για τις κόρες του με τη Μπέσσυ Μάλφα, μίλησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Mega «Buongiorno».

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επικαιρότητα και στα ζητήματα της καθημερινότητας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα επαγγελματικά βήματα και την επιτυχία που γνωρίζουν οι κόρες του.

Οι κόρες του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και της Μπέσσυ Μάλφα, έχουν ακολουθήσει τον δικό τους δρόμο στη μουσική σκηνή, έχοντας δημιουργήσει το συγκρότημα «Σκιαδαρέσες».

Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, το γεγονός ότι προέρχονται από δύο αναγνωρίσιμους γονείς στο χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και της υποκριτικής δεν σχετίζεται με το γεγονός της επιτυχίας τους.

Ο ίδιος, στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που έχουν γνωρίσει στην καριέρα τους, σημειώνοντας ότι δεν συνάντησαν «ανοιχτές πόρτες» λόγω του ονόματός τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας αρχικά στα ερωτήματα της Φαίης Σκορδά, ανέφερε: «Είναι επιτυχία και χαρά, για έναν γονιό να μιλάνε για τα παιδιά του. Η μεγαλύτερη χαρά είναι τα παιδιά, να τα βλέπεις να ανοίγουν τα φτερά τους, να κάνουν δικά τους πράγματα, να αρέσουν, να είναι ευτυχισμένα, να περνάνε καλά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά. Όχι, δεν πάω σε όλες τις συναυλίες, στην αρχή ήταν λίγες, τώρα… Εκεί υπάρχει ο γονιός, όχι ο καλλιτέχνης. Είναι ένας γονιός που βλέπει τα παιδιά του… Στην αρχή ήμασταν δίπλα γιατί δεν υπήρχε κάποιος να το κουβεντιάσουν, τώρα πλέον τα μαθαίνω και εγώ από τα μέσα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4e2k81udwp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο, ο Άρης Καβατζίκης, έθεσε το ερώτημα αναφορικά με το αν το επίθετό τους, θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο σε αυτό που ακολούθησαν επαγγελματικά οι κόρες του ηθοποιού: «Δεν είναι ότι το φοβόμουν, εμένα στην αρχή δεν μου άρεσε γιατί μου ακουγόταν κακόηχο. Δεν μου άρεσε και το επίθετό μου, αλλά εντάξει, δεν επενέβαινα ποτέ στις αποφάσεις τους».

Παράλληλα, μίλησε για την αποδοχή που έχουν γνωρίσει και το κατά πόσο το όνομα των γονιών τους επηρέασε θετικά την καριέρα τους: «Δεν ξέρω αν μπορούν να ξεπεράσουν το μεγάλο όνομα ή όχι, αλλά στη δικιά μας περίπτωση το όνομα ήταν μάλλον εμπόδιο, παρά βοήθημα… Δεν συνάντησαν καμία ανοιχτή πόρτα, το αντίθετο μάλλον, κλειστές ίσως. Έχω πολλά παραδείγματα που δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα. Γι’ αυτό γελάω καμιά φορά που ακούω να λένε ότι «αν δεν είχαν αυτούς τους γονείς εν θα κάνανε τίποτα». Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για τα παιδιά. Δεν μπορούμε κιόλας… Με κάποιον τρόπο βρήκαν έναν δικό τους δρόμο. Μία διαφορετική πορεία».

Με αφορμή τη συζήτηση, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, έδωσε ορισμένα παραδείγματα προκειμένου να εξηγήσει την τοποθέτησή του: «Από τις σχολές. Καταρχάς πέρασαν και οι δύο σε μία σχολή και με φώναξε ο καθηγητής και μου είπε ότι: «Εγώ δεν μπορώ να πάρω και τις δύο κόρες του Σκιαδαρέση, θα πάρω τη μία μόνο». Του είπαμε να μην πάρει καμία, που από τη στιγμή που πέρασαν και οι δύο θες να πάρεις μία… Είπαν πράγματα τα οποία αν έχεις στοιχειώδη ενσυναίσθηση δεν τα λες σε έναν γονιό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4ejbmk3u29?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Φοβάμαι ότι υπάρχει από κάτω μία περίεργη ζήλια, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, άντε να ψάξεις να βρεις την ψυχή του κάθε ενός. Δεν το συναντάω μόνο με τα κορίτσια… Σαν να μην θέλουν ότι πρότεινες εσύ κάποιον…».