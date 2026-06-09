Η ηθοποιός μίλησε για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα της και τα έντονα συναισθήματα που της προκαλεί η συγκεκριμένη συνθήκη.

Η Λένα Παπαληγούρα στην εκπομπή «Με τον Ρένο» μίλησε για την απώλεια του πατέρα της και για τον τόπο που η συγκεκριμένη συνθήκη την έχει επηρεάσει.

Η ηθοποιός, το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Ρένο Χαραλαμπίδη, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην συναισθηματική της κατάσταση και για την σχέση που είχαν πατέρας και κόρη.

Ο πατέρα της, έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με την ίδια να αναφέρει ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει την απουσία του.

«Είναι πολύ πρόσφατο για εμένα. Καταρχήν, δεν νομίζω ότι το έχω συνειδητοποιήσει. Δηλαδή γίνεται κάτι με τα παιδιά μου και λέω «Αν να θυμηθώ να του το πω». Μου συμβαίνει συνέχεια αυτό! Πολλά θα ήθελα να του πω, δεν ξέρω. Είναι πολύ προσωπικό αυτό...», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, με αφορμή τη συζήτηση, μίλησε για την επιλογή της να σταθεί στο πλευρό του πατέρα της το διάστημα πριν φύγει από τη ζωή: «Είναι κάπως σαν μια αίσθηση ορφάνιας. Είναι πολύ περίεργο το αίσθημα. Είναι πολύ νωπό για εμένα. Ο ίδιος, ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά εγώ ήμουν τυχερή γιατί είχα το χρόνο να είμαι αρκετά μαζί του στο τέλος. Δηλαδή πολύ, ήμουν μαζί του στο τέλος. Οπότε κάπως ήταν μεγάλο ταξίδι. Έγιναν πολλές διεργασίες από εμένα σε όλο αυτό το διάστημα στο οποίο εκείνος ταλαιπωριόταν. Και ήταν συνειδητή η επιλογή μου, όπως το να είναι στο σπίτι του, πράγμα που το εύχομαι σε κάθε άνθρωπο. Πέρα από αυτό ήταν συνειδητή η απόφασή μου να είμαι εκεί… Δηλαδή, ήταν να κάνω μία ταινία και δεν την έκανα… Ήθελα να είμαι εκεί. Ήθελα να του προσφέρω ό,τι μπορώ. Πολύ φοβόμουν… Αλλά το να μην ήμουν εκεί μου φάνηκε πιο τρομακτικό».

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Τέλος, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι την ίδια μέρα που έχασε τον πατέρα της, βγήκε στη σκηνή: «Την ίδια μέρα έπαιξα. Φαντάζομαι ότι όταν χάνεις κάποιον ξαφνικά είναι πολύ δύσκολο… Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά οκ. Ήταν ο θίασος πάρα πολύ υποστηρικτική, μπαίνεις σε ένα mood επιβίωσης. Σωματικά ζοριζόμουν, ένιωθα κόπωση».