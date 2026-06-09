Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε για την κόντρα του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη σχέση που διατηρούν πλέον.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στον Γιώργο Λιάγκα καθώς το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το πρωινό».

Ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην παράσταση που συμμετάσχει, αλλά και στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ενώ δεν δίστασε να απαντήσει σε ερωτήσεις αναφορικά με τη σχέση του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Οι δύο άνδρες φαίνεται πως διατηρούσαν στενές φιλικές σχέσεις, ωστόσο μία κριτική του Δημήτρη Ουγγαρέζο οδήγησε τη σχέση τους σε ρήξη.

Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης διευκρίνισε ότι δεν έχουν επικοινωνία και ότι αν τον συναντούσε τυχαία δεν θα του μιλούσε.

«Να πάω εγώ να του μιλήσω του Ουγγαρέζου; Όχι δεν έχω λόγο. Δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να πω γεια. Με στεναχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός. Δεν είναι δουλειά να τα «χώνεις» κάθε ώρα και στιγμή, στα πάντα. Είναι ο τρόπος που κάνεις κριτική. Και ας την κάνει όπως θέλει, απλά ο Δημήτρης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε χτίσει ένα προφίλ, σύμφωνα με αυτό που ξέρω εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικός σε αυτό που κάνει, εργαλείο, ευφυής. Και στην εκπομπή στο ραδιόφωνο», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

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Και συνέχισε: «Από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα έπρεπε για εμένα να του δομούν, του γύρισε ο εγκέφαλος, και τα έβαλε με όλους. Έχει γυρίσει λίγο τούμπα το προφίλ του, ότι είναι το κακό παιδί, ενώ δεν είναι... Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με εμένα. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς του τα έσκασε έτσι απότομα με εμένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε με εμένα εκείνες τις ημέρες…».