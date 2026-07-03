Αρκετοί εκτιμούν ότι η συμμαχία ανάμεσα στην «τριανδρία της μειοψηφίας» δεν θα μακροημερεύσει και θα τελειώσει όταν οδηγηθεί στην έξοδο ο Σ. Φάμελλος - αν φυσικά καταφέρουν να το πετύχουν.

Σε μάχη μέχρις εσχάτων, αναμένεται να εξελιχθεί η εσωκομματική σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε να «στηλώσει» τα πόδια του απέναντι στην «τρόικα» των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου, που απαιτούν εδώ και τώρα το «κεφάλι» του, με τους συνεργάτες του προέδρου να τους δίνουν «ραντεβού» στην Κεντρική Επιτροπή.

Πάντως, στη μειοψηφία της Κουμουνδούρου τα πράγματα κάθε άλλο παρά «ρόδινα» είναι, καθώς οι Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου, προκρίνουν συλλογική ηγεσία για την επόμενη μέρα του κόμματος, την ώρα που ο χανιώτης βουλευτής δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα επιδιώξει να αναλάβει την ηγεσία.

Φάμελλος σε «τρόικα»: «Ελάτε να το πάρετε»

Τις τελευταίες ημέρες και με την κάθετη άρνηση του Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκίνησε να χαράζει νέα γραμμή, η οποία δείχνει προς την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις επόμενες εκλογές. Τουλάχιστον όσων απομείνουν στην Κουμουνδούρου.

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε την «τρόικα» Πολάκη, Παππά, Δούρου να θέσουν ανοιχτά ζήτημα ηγεσίας, ζητώντας την παραίτηση του προέδρου. Μάλιστα, πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά τους θεωρούν ότι εύκολα ή δύσκολα, στην επερχόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11/07, θα πάρουν την πλειοψηφία.

Και έτσι, ο κ.Φάμελλος θα υποχρεωθεί να υποβάλλει την παραίτηση του. Όμως, από την «προεδρική» πλευρά, το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό. Αρχικά, ξεκαθαρίζουν ότι οι παραιτήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής είναι πολύ λιγότερες από όσες πίστευαν οι αντίπαλοι τους. Προφανώς ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, έπαιξε η παρέμβαση Πολάκη, μέσω της οποίας προανήγγειλε την υποψηφιότητα του.

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Επομένως, δηλώνουν ότι εξακολουθούν να διατηρούν «καθαρή» πλειοψηφία στα όργανα. Επομένως, αν θέλουν οι Πολάκης, Παππάς, Δούρου να πάρουν το κόμμα, θα πρέπει να πάνε ευθέως στην Κεντρική Επιτροπή και να το διεκδικήσουν. Και εκεί θα μετρηθούν όλοι…

«Ρωγμές» στην «τρόικα» Πολάκη-Παππά-Δούρου

Διάσταση απόψεων για το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται πως υπάρχουν στο εσωτερικό της «τρόικας» των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου. Και αυτό γιατί οι δύο πρώτοι προωθούν την ιδέα μιας συλλογικής ηγεσίας η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στον δρόμο προς τις κάλπες – στην περίπτωση, πάντα, που καταφέρουν να «εκπαραθυρώσουν» τον Σωκράτη Φάμελλο, από τον έβδομο όροφο της Κουμουνδούρου.

Μιλώντας στον Status FM, ο Νίκος Παππάς έθεσε καθαρά ζήτημα ηγεσίας, υποστηρίζοντας πως είναι αυτονόητο ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να σκεφτεί τον ρόλο του, καθώς «ο ίδιος με τις δηλώσεις του έχει εγείρει ερωτηματικά σε σχέση με τις αρμοδιότητες που είναι διατεθειμένος να ασκήσει».

Ωστόσο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν τα όσα είπε για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα, προκρίνοντας το σενάριο της συλλογικής ηγεσίας. «Με μια συνθήκη συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη. Υπάρχει πάρα πολύ δυναμικό και στην κοινωνία αλλά και στελεχιακό δυναμικό που περιμένει ένα σήμα συνέχειας», υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς.

Η τοποθέτηση αυτή, στην παρούσα φάση μοιάζει να βρίσκεται απέναντι στον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δήλωσε προ ολίγον ημερών στο Open, ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, αρκετοί εκτιμούν ότι η συμμαχία ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν θα μακροημερεύσει και θα τελειώσει όταν οδηγηθεί στην έξοδο ο Σ. Φάμελλος - αν φυσικά καταφέρουν να το πετύχουν.

Απάντηση, πάντως, στο μεγάλο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή μοιάζει να μετατρέπεται σε ένα κόμμα - «κέλυφος», αφού η συντριπτική πλειοψηφία της βάσης του δείχνει να ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ.Παππάς δεν έδωσε.

Αντίθετα, ο χανιώτης βουλευτής μπορεί κάλλιστα να ισχυριστεί ότι οι κοινωνικές δυνάμεις που εξακολουθεί να διατηρεί η Κουμουνδούρου, έχουν αναφορά στον ίδιο. Επομένως, ορθά θεωρεί αυτονόητο ότι θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ηγηθεί του κόμματος στον δρόμο προς τις κάλπες.