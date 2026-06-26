Ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθάρισε ο ίδιος πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνεργασίας, με κανένα κόμμα προεκλογικά, «παγώνοντας» οριστικά όσους σκεφτόντουσαν ότι θα μπορούσε να βρεθεί η «χρυσή τομή», έστω και στο «παρά πέντε».

Το αδιέξοδο της στρατηγικής του Σωκράτη Φάμελλου, αναφορικά με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ξεδιπλώθηκε ενώπιον των μελών της Πολιτικής Γραμματείας.

Ο πρόεδρος του κόμματος, εκτός από τα «πυρά» που δέχθηκε από την «τρόικα» Πολάκη - Παππά - Δούρου, δεν βρήκε τη συμπαράσταση που θα περίμενε εντός του οργάνου, καθώς λίγα από τα στελέχη που τον στηρίζουν είχαν διάθεση να αντιπαρατεθούν, με τον ίδιο να σηκώνει δυσανάλογα το «βάρος» της μάχης.

Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθάρισε ο ίδιος πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνεργασίας, με κανένα κόμμα προεκλογικά, «παγώνοντας» οριστικά όσους σκεφτόντουσαν ότι θα μπορούσε να βρεθεί η «χρυσή τομή», έστω και στο «παρά πέντε».

Αδιέξοδο μπροστά στο «όχι» Τσίπρα

Από την πρώτη στιγμή που ο Σωκράτης Φάμελλος βρέθηκε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε πραγματικά να οδηγήσει το κόμμα του σε συνεργασίες. Τόσο με το ΠΑΣΟΚ, όσο και με τη Νέα Αριστερά, αλλά και με άλλες προσωπικότητες ολόκληρης της παράταξης. Και αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουν όλοι, παρά το γεγονός ότι καμία κίνηση δεν καρποφόρησε – για διαφορετικούς λόγους.

Ωστόσο, χθες, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναδείχθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο του προέδρου του κόμματος, αλλά και η οργανωτική αδυναμία των αντιπάλων του. Διότι ενώ εκείνος επέμενε κατά την εισήγηση του, στο σχέδιο πολιτικής στήριξης προς την ΕΛΑΣ, με ορίζοντα την συνεργασία των δύο πλευρών, ο Αλέξης Τσίπρας έβαζε τέλος σε ένα τέτοιο σενάριο, μιλώντας στον Alpha.

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«Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρύθηκε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους», είπε καθαρά και ξάστερα ο πρώην πρωθυπουργός.

Με απλά λόγια δικαιώθηκαν τόσο οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, όσο και τα στελέχη που τον στηρίζουν και με «κρύα καρδιά» υπερψήφισαν την -ακατανόητοι, σύμφωνα με τους ίδιους- πρόταση που έφερε στην Κεντρική Επιτροπή. Διότι ήταν εξ αρχής - και παραμένει - σαφές ότι ο κ.Τσίπρας δεν ενδιαφέρονταν για κάτι τέτοιο. Το γιατί το εισηγήθηκε ο κ.Φάμελλος, είναι κάτι που οι σύντροφοι του θεωρούν ακατανόητο.

Με λίγους ο Φάμελλος – Τα «βρόντηξε» ο Πολάκης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το μείζον πρόβλημα για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν βρήκε συμπαραστάτες. Τουλάχιστον, όχι όσους θα περίμενε, αφού η πλειοψηφία όσων των στηρίζουν απέφυγε να μιλήσει εντός του οργάνου. Ο Διονύσης Καλαματιανός, η Ελένη Συμεωνίδου και ο Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος, ήταν ορισμένοι από εκείνους που τοποθετήθηκαν.

Έτσι, σήκωσε μόνος τους το βάρος -σε μεγάλο βαθμό- της αντιπαράθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στις παρεμβάσεις του. Σε σημείο, που κάποιοι συνέδεσαν την πρόωρη αποχώρηση του Παύλου Πολάκη, με σχόλιο που του έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Παύλο, παρότι δεν είσαι μέλος του οργάνου, εγώ θέλω να σε ακούσω γιατί πιστεύω στον διάλογο», φέρεται να του είπε, με τον Χανιώτη βουλευτή να εκλαμβάνει ως ειρωνεία τα όσα είπε ο κ.Φάμελλος και να αποχωρεί.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι. Ο Παύλος Πολάκης έδειξε από πριν τις διαθέσεις του, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ζητώντας το κόμμα να πάει σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, υπό τα νέα δεδομένα και να επανεξετάσει τη στάση του. Δηλαδή, να θέσει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για την επίτευξη εκλογικών συνεργασιών και στη συνέχεια, αν αυτές οι επαφές δεν οδηγήσουν κάπου, να ετοιμαστεί για αυτόνομη κάθοδο.

Τα ίδια, λίγο πολύ, είπε και μέσα στο όργανο όπως και ο Νίκος Παππάς με τη Ρένα Δούρου. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν κατέθεσαν τις υπογραφές που ισχυρίζονται ότι έχουν, έδωσαν την ευκαιρία στην πλειοψηφία να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς τους. Και έτσι, φάνηκε ότι έχουν οργανωτική αδυναμία για να προκαλέσουν εξελίξεις.

Τα πάντα, βέβαια, μπορεί να διαφοροποιηθούν αν η ομάδα των Γιάννη Μπουλέκου και Χρήστου Λαμπρίδη, αλλάξει απόφαση μετά τα όσα έγιναν χθες και υπογράψει το κείμενο Πολάκη.